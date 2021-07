Finalmente se conoció que este jueves por la mañana quedó detenido un joven de 18 años que aparentemente estaría vinculado con el misterioso crimen de barrio Las Violentas, en Córdoba capital.

//Mirá también: Detuvieron a un “taxi boy” por el crimen en barrio Müller

El muchacho está acusado de ser quien disparó contra Ramón Núñez, de 34 años, quien murió en la madrugada del domingo con un disparo en el abdomen. Además, sería quien también hirió a Matías Dubeaux (33), quien tenía un disparo en un costado del tórax y a Juan Matías Trejo, de unos 30 años, con un disparo en su brazo derecho.

Por el momento se desconocen los detalles de lo ocurrido en la madrugada de ese domingo, luego de la consagración de Argentina en la Copa América. Según la poca información recabada, el hecho se habría desencadenado después de una fiesta clandestina, en cercanías de calles Formosa y Juan de Barrientos.

Según informó días atrás La Voz, los investigadores no logran dar con pistas de lo ocurrido ya que los vecinos de la zona no dan declaraciones ni hablan sobre el hecho. A esto se le suma que Juan Matías Trejo logró escapar del Hospital Misericordia, antes había sido llevado al Policlínico por un grupo de personas que no dejaron rastros.

//Mirá también: Crimen del jubilado en General Paz: graves condenas para los asesinos

“Nadie llamó al 911. Nadie quiso hablar con los primeros policías uniformados que comenzaron a a hacer preguntas. Ni, tampoco, con los investigadores de civil que llegarían luego”, detalla la crónica de La Voz.