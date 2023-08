Schiaretti opinó sobre “los pituquitos de Recoleta” de Llaryora previo a las Paso 2023

A dos días de las elecciones Primarias Simultáneas Primarias y Obligatorias (Paso), el gobernador de la provincia de Córdoba y precandidato a presidente de Hacemos Por Nuestro País, Juan Schiaretti, opinó este jueves sobre la frase de Martín Llaryora: “Los pituquitos de Recoleta”.

“Llaryora aclaró que no quiso ofender a nadie e incluyó a Cristina Fernández de Kirchner, que vive allí”, recordó en diálogo con El Doce. Luego, señaló “un país unitario” y dijo un refrán popular en la población del interior: “Dios está en todas partes pero atiende en Buenos Aires”.

Juan Schiaretti aclaró las palabras a días de los comicios nacionales.

En este sentido, Schiaretti reiteró que “desde hace 15 años” reclama que todo es más caro en Córdoba y en otras provincias, en comparación con Buenos Aires. Pero, analizó que la situación “no es responsabilidad del votante de Buenos Aires, sino de quienes representan y dirigen el país”.

SCHIARETTI HABLÓ COMO “EL ÚNICO CANDIDATO DEL INTERIOR”

Luego de una extensa entrevista, el integrante de Hacemos Por Nuestro País ponderó: “Soy el único precandidato que no es del Amba y votará en el interior”. Además, si es elegido como presidente, anticipó: ”No me van a marear las luces del centro de Buenos Aires y voy a poner en marcha el federalismo como corresponde”.