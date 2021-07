Belgrano tuvo que trabajar y mucho para traerse los tres puntos a Córdoba de su visita a Quilmes. Cuando parecía que se moría en empate Santiago Longo apareció después de un rebote para poner el 2-3 final y darle la victoria al “Pirata”.

Longo había ingresado en el segundo tiempo en lugar de Emiliano Romero. “Fue un partido difícil. No arrancamos bien, hicieron el primer gol lo pudimos empatar, después de penal se pusieron arriba y parecía que se nos escapaba pero por suerte en el final pudimos traer los tres puntos a Córdoba”, resaltó el volante Celeste.

Sobre su actuación y el gol sobre el final destacó: “Muy contento, es algo muy lindo. Me estaba por quedar atrás y el Colo me dijo ‘andá vos’ y cuando llego al rebote me encontré con la pelota, puse el pie y por suerte fue el gol de la victoria”.

“Yo venía teniendo mucha confianza en mi, no me tocaban muchos minutos pero uno siempre se entrena para cuando le toque, estar a la altura y por suerte pude entrar de gran manera y darle la victoria a Belgrano”, agregó.

Por último, Longo analizó la actualidad de Belgrano y los lugares donde viene fallando. “Yo creo que nos falta tranquilidad en esos momentos donde no salen las cosas. El otro día con Agropecuario fue uno de esos partidos, ahora tenemos que estar tranquilos saber que se ganó un partido y que el finde que viene tenemos una final”.

En la próxima fecha Belgrano será otra vez visitante, el domingo 25 de julio, ante el también encumbrado Tigre, en el comienzo de la segunda rueda.

Así quedó Belgrano en la tabla