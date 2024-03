Santiago Longo, capitán de Belgrano: “Hay que sacar esto adelante rápido”

Los resultados positivos se le siguen negando a Belgrano. El martes por la noche, en la calurosa Santiago del Estero, volvió a empatar, esta vez 2 a 2 ante Central Córdoba en el estadio Madre de Ciudades por la fecha 10 de la Copa de la Liga Profesional.

El que habló luego de la igualdad fue Santiago Longo y fue contundente: “Se hace muy difícil cuando todos los partidos te convierten. No puede ser que nos vayamos 2 a 1 en el entretiempo y nos terminan empatando o dando vuelta el partido. Hay que hacer autocrítica, la estamos haciendo pero mientras no podamos mantener el arco en cero va a ser complicado”.

La formación de Belgrano ante Central Córdoba. (Belgrano).

Siguiendo con el análisis, el capitán celeste agregó: “Cuando nos ponemos en ventaja nos cuesta mantener la intensidad. Bajamos un cambio y estamos en una categoría donde no te podés relajar. Cualquier equipo te puede lastimar y es lo que nos está pasando”.

El estado de ánimo del plantel pirata sigue en baja. Y Longo lo asumió: “Estamos con mucha bronca porque vinimos a buscar los tres puntos, porque hoy necesitábamos ganar para salir de la zona de abajo. Se hace un esfuerzo muy grande, te ponés en ventaja dos veces y no podés mantener el resultado, la verdad que da mucha bronca”.

Guillermo Farré, DT de Belgrano, en el partido ante Central Córdoba de Santiago del Estero. (Prensa Belgrano)

Luego de un 2023 brillante en donde Belgrano clasificó a Copa Sudamericana, se hace difícil no comparar los disímiles rendimientos del equipo. Y Longo lo planteó así: “El año pasado hicimos un torneo muy bueno que sabíamos que iba a ser difícil. Este año son las cosas más difíciles pero hay que poner el pecho y hay que sacar esto adelante porque este club se armó para pelear más arriba y hoy estamos abajo, la verdad que duele”.

Santiago Longo y la continuidad de Guillermo Farré como DT de Belgrano

Sobre lo que se dice de la continuidad de Guillermo Farré como entrenador, el volante central pirata salió a bancarlo: “Nosotros sabemos lo que se viene hablando y nos molesta. Como dije la otra vez, Guille nos potenció a todos nosotros, nos sacó de un momento muy complicado. Nos llevó al ascenso, el año pasado a la Sudamericana y hoy no le estamos encontrando la vuelta. Puede haber un poco de responsabilidad pero creo que la mayor responsabilidad es nuestra”.

Y cerró diciendo: “Hoy hacés un esfuerzo muy grande y hubo un montón de partidos que los arrancás ganando y después no lo podés mantener. La verdad que pasa por algo nuestro. Hay que sacar esto adelante lo más rápido posible, venimos hablando mucho y las cosas no están saliendo y no queda más que demostrarlo en la cancha”.