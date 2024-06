Santi Rodríguez, goleador de Instituto: los festejos que se olvida de hacer y el cambio de “profesión”

Con promedio de un gol por fecha, Santiago Rodríguez muestra esta nueva faceta en Instituto, y es uno de los artilleros del Torneo de la Liga Profesional, con cuatro impactos. “No estoy acostumbrado a meter muchos, tengo miles de festejos preparados y en el momento me los olvido”, reconoció el delantero Albirrojo.

Santiago Rodríguez clavó un golazo para el 1-1 de Instituto con GImnasia, en Alta Córdoba. (Javier Ferreyra / La Voz) Foto: Javier Ferreyra

En una distendida charla en el programa De la cancha al living, por canal Showsport, el “Morta” reconoció: “Se me están dando las cosas este año. Llegar a instituto fue un paso muy importante en mi carrera, me pasan cosas lindas día a día, y ahora lo estoy aprovechando”.

“El segundo contra Samiento fue en contra, pero los otros tres fueron muy lindos. Vengo con la confianza que dan los goles, y por eso salió el de mitad de cancha (contra Unión). Es la primera vez que hago uno así como jugador profesional. Lo vamos a poner 10 veces en el video de mi representante je”.

Santiago Rodríguez marcó su segundo tanto en el encuentro y le devolvió la victoria parcial a Instituto, ante Sarmiento. (Captura de pantalla)

Y en relación al sufrida y necesaria victoria sobre Gimnasia de La Plata en Alta Córdoba, resaltó: “De local se nos escaparon varios partidos y traíamos esa bronca. Sabíamos que no nos podía volver a pasar. Por eso digo que contra Gimnasia era casi una final, por el momento y porque nos debíamos una victoria así”.

SANTIAGO RODRÍGUEZ Y SU OTRA PROFESIÓN

Los cinco goles convertidos por Instituto hasta aquí llevan el apellido Rodríguez en la firma. Porque el quinto, el segundo contra Gimnasia, fue obra de Gregorio Rodríguez. Con cambio de look, casi rapado.

Gregorio Rodríguez, delantero de Instituto, se recibió de Licenciado en Administración. (Gentileza).

“No fui yo el que le cortó el pelo, fue porque se recibió de Licenciado en Adeministración. Y yo ya no me dedicó más. Cuando llegué al plantel lo hacía, le corté el pelo a casi todos, pero ya no. ¿Por que no me pagaban? No no, eran pagadores los chicos, y además no cobraba, como para comprar las herramientas. Ya no corto más, pero tengo las cosas guardadas y en cualquier momento vuelvo porque tengo el curso hecho”, aseguró.