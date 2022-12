Río Segundo: trabajó, terminó el año con promedio de 10 y fue elegido como mejor compañero

Tomás Luna es un estudiante de 18 años que terminó el secundario con promedio de 9,75 en el Ipet 62 de Río Segundo, Córdoba. Este 2022, fue el mejor del curso porque sacó 10 en las evaluaciones de todas las materias y en el aula lo eligieron como el mejor compañero.

Desde hace tiempo, el oriundo de Pilar trabajó y estudió en simultaneo para poder pagar sus futuros estudios universitarios. “Trabajaba en un súper de Pilar y el horario me daba para hacer las dos cosas al mismo tiempo”, confirmó a ElDoce.

Tomás Luna: trabajando, egresó del secundario con mejor promedio y fue elegido mejor compañero. Foto: Andrea Zana

“La nota más baja que me saqué en todo el secundario fue un 7, en Educación Física. Durante mucho tiempo no me banqué sacarme otra nota que no fuera un 10, pero después modifiqué eso”, contó a La Voz.

El hogar y vida de Tomás Luna

Luna vive con su mamá y sus cinco hermanos, no tiene una habitación para él y estudiaba en la cocina mientras los demás dormían. Salvo el más chico, que todavía va al colegio, los demás optaron por dejar los estudios y optaron por trabajar.

El promedio de todo el secundario fue de 9,75. Foto: Andrea Zana

Sobre la distinción otorgada por sus compañeros, el protagonista recordó: “Siempre traté de preocuparme por todos los chicos y fue algo mutuo porque yo siempre podía contar con ellos”.

La palabra de una de las docentes de Tomás Luna

“Es el chico 10, más allá de las calificaciones, sus cualidades humanas y lo que aprendió en estos siete años en el cole, humanamente también podemos decir que es el chico 10″, expresó en Noticiero Doce una de las docentes del joven a lo largo de su educación secundaria.

“Empático, solidario, responsable, tolerante, todo lo bueno te podemos decir de él, siempre presente, muy transparente. Una persona excelente”, afirmó con los ojos brillosos la mujer.

El joven piensa que los niños son el futuro y hay que cuidarlos. Foto: Andrea Zana

La enseñanza del chico “10″

“Estoy orgulloso de haber egresado, es hermoso poder ver el esfuerzo que hice durante todo el año”, expresó el joven. Ahora, anhela poder ingresar a la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Córdoba ya que su “sueño es ser pediatra”.

Luna trabajó en un supermercado de la ciudad de Pilar. Foto: Andrea Zana

El futuro trabajador de la salud empezará a viajar el 4 de enero a Córdoba todos los días, durante dos meses. “Necesito plata para prepararme en una institución para el cursillo de ingreso y no es barato, por eso me puse a trabajar”, reveló.

Al ser consultado sobre el por qué de ser pediatra, el oriundo de Pilar pensó: “A los niños es a los que más hay que cuidar”. En sintonía con lo anterior, dejo una reflexión para otros estudiantes: “Disfruten mucho de esta etapa y no hay que frustrarse con una baja nota, al fin y al cabo lo importante es aprender y llevarse siempre lo bueno”.-