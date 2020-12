Belgrano no tiene paz. Ni en el último día de un complicadísimo 2020. Es que Ricardo Caruso Lombardi presentó la renuncia como entrenador, enojado porque el Tribunal de Disciplina de AFA todavía no dio a conocer la sanción por la expulsión ante Barracas Central.

“Renuncio porque no aceptó más las maldades de (Claudio) Tapia y Toviggino (por el titular del Concejo Federal). Ayer miércoles me desperté a las 5 y vi que había otra vez fallo provisorio del Tribunal. Doy un paso al costado para no perjudicar al club”, explicó el entrenador en La Red.

“Hicieron eso para sacarme de las canchas. Tapia me metió en el tema de los técnicos hace dos años, cuando ví que empezamos a crecer de golpe no me atendió más el teléfono, me cortó el rostro”, objetó Caruso.

El domingo en San Juan, partido crucial ante San Martín para la clasificación a la siguiente fase y por un ascenso, dirigirán al equipo sus ayudantes de campo, Carlos Chumba y Carlos Orsi. Después del cotejo, según el resultado y si el Pirata sigue en carrera, analizarán la situación.