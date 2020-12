Desde antes del partido pasado en el que Belgrano derrotara a Nueva Chicago por 2 a 0 que Ricardo Caruso Lombardi, DT del Pirata, ya estaba haciendo declaraciones del partido que el domingo 3 de enero, a las 18, juegue su equipo ante San Martín en San Juan.

El verborrágico entrenador, en conferencia de prensa luego del triunfo ante Chicago, dijo: “Se va dando todo lo que digo. Le echaron un jugador a Independiente y (San Martín) San Juan hace el gol en tiempo de descuento después que le dan cinco o seis minutos. Ya habían ganado sobre la hora ante Chicago. El otro día a Mitre no le dieron un penal sobre la hora. Va ser muy complicado y muy difícil. ¿Podemos ganar? Podemos o no. Pero alguna vez espero que la gente del fútbol haga las cosas como corresponde. Que pongan un árbitro de categoría, jueces de línea de categoría”.

Desde San Juan, el que le respondió fue Jorge Miadosqui, el presidente de San Martín de San Juan. “Me parece que (Caruso Lombardi) le hace un mal al fútbol. Los partidos hay que jugarlos, se ganan en la cancha. Generan mucha violencia, no corresponde. Ensuciar a la dirigencia así no corresponde”, dijo el directivo a Impacto Deportivo de radio Impacto.

Y fue más allá: “Le quiero recordar a Caruso que nos fuimos al descenso con Tapia como presidente. Que hable de los partido de él. Porque Belgrano ganaba 1 a 0 y hubo un penal clarísimo para Chicago. Y nadie habló de eso”. Y afirmó: “Hemos presentado al Tribunal todas las declaraciones de Caruso. Si alguien genera violencia, yo no quiero que venga. Que el Tribunal de Disciplina y el Tribunal de Ética decidan lo que les parezca”.

Caruso no se calla nada

La respuesta de Caruso Lombardi no se hizo esperar. En declaraciones a La Mesa del Fútbol, de radio Pulxo, disparó refiriéndose a un supuesto pedido de disculpas de la dirigencia de Belgrano para con sus pares del equipo sanjuanino: “El tema es mío con Miadosqui. Está mal que el el presidente de Belgrano haya pedido disculpas en lugar mío. Yo no necesito de nadie y defiendo a Belgrano con mis armas”.

Sobre la chance de que no viaje a San Juan con el equipo, el entrenador Pirata opinó: “Que San Martín de San Juan haga lo que quiera. Es imposible que no me dejen entrar a la cancha el domingo. Para que no entre a un estadio me tenés que poner un derecho de admisión”.

Y agregó: “Ellos me quieren sacar de eje y no quieren que Belgrano entre a las finales porque vamos a ascender. Mi equipo esta muy aceitado y muy bien. No mezclo lo futbolístico con todo esto”.