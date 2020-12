Belgrano todavía acusa el golpe por todo lo sucedido en el duelo con Barracas Central, por la Zona Reválida de la Primera Nacional. Y Nelson Sosa, el cuestionado árbitro del cotejo, dio su versión.

“Según mis instructores dirigí bien. Erré en algunas jugadas pequeñas, pero en las más importantes acerté”, señaló el árbitro en una entrevista con Impacto Deportivo y sobre el partido en el que expulsó a Ricardo Caruso Lombardi (todavía con sanción provisoria) y a los defensores Joaquín Novillo y Franco Negri, quienes ya cumplieron el castigo.

En ese sentido, Sosa fue terminante: “Los jugadores de Belgrano no me insultaron. Nunca pensé en informar a ninguno. A Negri lo había amonestado por un cruce con el banco local, y lo expulsé porque insultó a mi asistente”.

“Yo no escucho lo que dicen los medios. Yo soy un árbitro de seis puntos. Me considero de seis puntos porque quiero mejorar”, aseguró. Para completar: “A la mayoría no le gusta el arbitraje, nunca”.