En reñida votación, el Concejo Deliberante de Huinca Renancó rechazó finalmente sumarse a los homenajes a Diego Maradona, cuyo nombre fue propuesto para bautizar una cancha municipal.

El proyecto había sido presentado por el bloque de ediles del PJ, de oposición, pero la idea no prendió entre sus pares y así quedó archivado el homenaje a Maradona, a menos de un mes de su fallecimiento, hecho que causó un impacto mundial, que no pareció impresionar a los ediles oficialistas.

La idea era nombrar la cancha de fútbol que está en la plaza España de esa ciudad, y estaba en la orden del día de la sesión del viernes, donde no prosperó.

Voceros del ente legislativo municipal indicaron que el argumento para el rechazo es que “no correspondía y que se habían realizado algunas consultas a vecinos y la idea no habría tenido adhesiones”.

Sobre el tema, el justicialista Hernando Ortubia explicó: “nos cuesta creer lo que pasó, no pudieron darnos una razón objetiva y concreta del rechazo, no ponemos en discusión la vida privada de este deportista pero todos vimos que el mundo entero hizo evocaciones tras su muerte”, dijo en declaraciones a IR Noticias.

“Hay estadios que cuestan miles de millones de dólares hacerlos, en otros países y acá no podemos poner su nombre en una sencilla canchita en una plaza, era un gesto nada más, negaron una simple denominación a un espacio que no cambia ni afecta nada, la verdad es que no entendimos”, reclamó.