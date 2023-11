Ramón Sosa y su futuro en Talleres después de clasificar a la Copa Libertadores 2024

Terminada la participación en la temporada, y esperando si debe jugar el Trofeo de Campeones si River gana la Copa de la Liga Profesional, en Talleres ya se piensa en 2024. Con la despedida de Javier Gandolfi como entrenador, el armado del plantel empieza a tener noticias.

Uno de los que los hinchas quieren que se quede sí o sí para afrontar el torneo local, la Copa Argentina y la Libertadores es Ramón Sosa. El paraguayo fue ovacionado luego del partido ante Independiente y fue uno de los mejores de la T. En Futbolémico, de radio Showsport, habló Daniel Campos su representante sobre el futuro del jugador.

La emoción de Ramón Sosa tras el gol. Foto: Captura de pantalla

“Nosotros no estamos apurados por salir a vender el jugador, no tenemos ningún tipo de apuro en alguna transferencia salvo que sea algo muy bueno que cierre para todos”, aclaró. Y enseguida añadió: “Cuando se tenga que ir Ramón va a ser por alguna oferta que sea muy buena para el jugador y también para el club. No nos vamos a pelear por nada”.

Los números de Ramón Sosa en Talleres

Desde que llegó a Talleres proveniente de Gimnasia y Esgrima de La Plata donde estaba a préstamo desde Olimpia de Paraguay, las actuaciones de Ramón Sosa fueron cada vez más decisivas en el equipo dirigido hasta el domingo pasado por Javier Gandolfi.

Ramón Sosa, de buen arranque, marcó el segundo tanto de Talleres frente a Barracas Central en el Kempes. (Javier Ferreyra / La Voz) Foto: Javier Ferreyra

En la temporada, con la camiseta de la T, jugó 32 partidos y marcó ocho goles. También fue importante en las asistencias ya que realizó seis para que convirtieran sus compañeros. También fue citado en varias fechas de Eliminatorias para la selección paraguaya.

“Es fundamental que siga. Por razones deportivas, colectivas, personales y económicas. No va a salir por ahora. Es muy difícil pensar un Talleres sin Sosa. Salvo que venga una oferta sideral y fuera lo común. Pero no se ve ese escenario”, dijeron los directivos de Talleres en algún momento del año.