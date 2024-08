Ramón Sosa: qué dijo de su paso por Talleres y la importante donación que realizará

Desde Inglaterra, donde ya fue presentado en sociedad con la camiseta del Nottingham Forest para jugar la Primer League desde este sábado, Ramón Sosa se expresó en redes sociales con un mensaje a los hinchas de Talleres y un anuncio importante.

Este viernes, Ramón Sosa fue presentado como nuevo jugador del Nottingham Forest de la Premier League. (Prensa Nottingham Forest)

“Gracias a Dios mi transferencia es la más importante en lo económico en la historia del club, y yo también doné la totalidad del porcentaje que me pertenecía por la transferencia, para que esa plata vaya al infraestructura y Talleres siga creciendo como club”, señaló el extremo paraguayo.

Su venta es la más alta, como él msmo lo consignó, con 11,.7 millones de euros y objetivos hasta llegar a los casi 20 millones. Por encima de los 10 millones de dólares del pase del volante Rodrigo Villagra a River.

La publicación de Ramón Sosa para despedirse de Talleres. Foto: Twitter @DeporteTotal78

“Quiero poner estas palabras para agradecer al club Talleres de Córdoba, toda la gente del club y en especial a su gran hinchada, que en el tiempo que me dieron la oportunidad de jugar en Córdoba me hicieron sentir uno más y me brindaron todo su cariño”, resaltó Sosa.

Nota en desarrollo