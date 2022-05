El finlandés Kalle Rovanpera se impuso este domingo en Portugal, la cuarta fecha del Campeonato Mundial de Rally (WRC, por su sigla oficial en inglés). El finlandés encabezó un 1-2 del equipo Toyota Gazoo Racing, que completó el británico Elfyn Evans. En tanto, el español Dani Sordo fue tercero con Hyundai.

De esta manera, Rovanpera logró su tercera victoria consecutiva -y sobre distintas superficies- después de haber vencido primero en Suecia, sobre caminos nevados, y después en Croacia, sobre asfalto.

El joven piloto, de solo 20 años, arrancó en la primera etapa con el gran desafío de abrir la ruta, tal como marcan las reglas deportivas del WRC al ser el puntero del campeonato. El compromiso (sobre tierra, era la primera vez que le sucedía) aparecía como una clara desventaja para el finlandés, que de esa forma iba limpiando el terreno a sus rivales que largaban más atrás.

Sin embargo, el agarre de su Yaris Rally1 Híbrido al suelo fue lo suficientemente eficiente como para que no perdiera tanto tiempo el sábado, en la primera jornada larga de la competencia. Así y después de una sobresaliente actuación, logró incluso superar en la general a Evans, quien parecía encaminarse a la victoria.

Este domingo, Rovanpera se mantuvo muy firme al frente de la clasificación, cuidando de no acelerar de más, es decir de no cometer errores, sobre un terreno húmedo tras la lluvia de la noche, en función de que su posición de largada no era la más adecuada para ir a fondo en todo momento, en cualquier parte. Aún así, su victoria se enalteció con el mejor tiempo en el Power Stage, el último tramo del rally, con puntaje extra.

Rovanpera lidera el Mundial con 106 puntos, seguido del belga Thierry Neuville (60); Katsuta, que terminó cuarto; (38), Ott Tänak (37); y Evans (37). Mientras, Sordo, con un solo rally este año, está 10° gracias a los 19 puntos que sumó en Portugal.

La siguiente fecha del WRC será Cerdeña, en Italia, dentro de 10 días. Será la segunda carrera de cinco seguidas que se disputan sobre tierra, la superficie de la mayor parte del calendario anual de la categoría.