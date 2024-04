David Eli: “Que recuperemos el Rally Mundial ya no depende de nosotros”

En el marco de la presentación del libro “Rally de Argentina, 40 años”, del periodista Mariano Iannaccone y que se realizó en Jesús María en la previa de la largada del Rally Sudamericano, David Eli expresó que el regreso del Rally Mundial a nuestro país ya no depende de los esfuerzos locales.

“Que recuperemos el Rally Mundial ya no depende de nosotros”, dijo Eli, uno de los disertantes en el evento. Y explicó: “El promotor del WRC (sigla en inglés de Campeonato Mundial de Rally) debe modificar el calendario primero, para que Argentina pueda estar incluida en marzo-abril. Porque nos ofrecen septiembre, pero en esa época para nosotros es inviable, por los riesgos de incendios”. En ese contexto, dejó claro que no es por una cuestión económica que Argentina y Córdoba no hayan vuelto a tener el Rally Mundial.

“Actualmente, existe la iniciativa de Paraguay de tener una fecha del WRC; y también, está Chile ya en el calendario. Como el promotor del WRC quiere tener dos eventos en América del Sur, por cuestiones de logística, las fechas deberían estar próximas en el cronograma anual. Nosotros (por el Rally de Argentina), a septiembre, que es para cuando está previsto Chile, no podemos ir. La única forma sería que Chile o, llegado el caso, Paraguay, se ubicara próxima a Argentina”.

Eli: “Si el promotor del WRC puede modificar el calendario, entonces podremos tener Rally Mundial en Argentina en 2025. Si no, no”.

Y concluyó: “Si el promotor del WRC puede armar el calendario con Argentina en marzo-abril, entonces podremos tener Rally Mundial en 2025. Si no, entonces no tendremos. Como dije antes, es algo que ya no depende de nosotros”.

La última vez que se corrió el Rally de Argentina por el Campeonato del Mundo fue en 2019. Al año siguiente, ya no pudo disputarse por la pandemia de Covid-19. La primera realización de la competencia fue en 1980; y hasta hoy, se llevan concretadas 39 ediciones mundialistas.