Racing de Nueva Italia y Estudiantes (Río IV), ya tienen fecha para sus debuts en Primera Nacional

Racing y Estudiantes de Río Cuarto, los representantes de Córdoba en la Primera Nacional, ya cononcen día y hora para sus respectivo debuts en la categoría. Y será con cruces contra los equipos de Puerto Madryn.

La Academia visitará a Guillermo Brown el domingo 4 de febrero a las 17; mientras que Estudiantes será anfitrión del Deportivo Madryn, el mismo día, a las 20 en el estadio Antonio Candini.

Diego Pozo - DT Racing de Córdoba Foto: José Gabriel Hernádez

A diferencia del 2023, Racing integra la Zona A del torneo y el León la B. Y habrá interzonal, por la sexta fecha en Río Cuarto. Lo otros equipos de la zona de la Academia serán Chaco For Ever, Colón, Chacarita, Quilmes, Tristán Suárez, Talleres de Remedios de Escalada, Arsenal, Estudiantes de Caseros, San Miguel, Agropecuario, All Boys, Ferro, San Martín de San Juan, Mitre, Gimnasia y Tiro de Salta, Maipú, Alvarado.

Raggio posó con la camiseta de Estudiantes este lunes (Foto: Prensa Estudiantes de Río Cuarto).

Y con Estudiantes competirán Almirante Brown, Almagro, Defensores de Belgrano, Brown de Adrogué, Deportivo Madryn, Nueva Chicago, Atlético de Rafaela, Gimnasia y Tiro, Chaco For Ever, Atlanta, Colón, Deportivo Morón, Defensores Unidos, Gimnasia de Mendoza, Aldosivi, Temperley y San Telmo.

UN REGRESO ESPERADO EN RACING DE NUEVA ITALIA

Racing tendría todo acordado con el zaguero central Facundo Rivero para que regrese a Nueva Italia. El tucumano no seguirá en el Mushuc Runa de Ecuador, y en una rápida negocación con el presidente Manuel Pérez acordaría su retorno a la Academia.

Facundo Rivero marcó un golazo para el triunfo de Racing sobre Atlético Paraná. (Ramiro Pereyra / La Voz)

Otro refuerzo “al caer” es el extremo Matías Pardo, de 28 años y último paso por el ascenso de Greca. También jugó en Patronato y San Martín de Tucumán. Y llegaría además el uruguayo Bogado, hijo del ex arquero de Talleres y Racing, marcador central de 33 años, proveniente del Rampla Juniors de su país. Con la que las caras nuevas en el plantel de Diego Pozo serían 15,