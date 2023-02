Racing confirmó la fecha para el duelo con River por Copa Argentina

Con Jujuy como sede confirmada, faltaba pulir el día y la hora del encuentro que sostendrán Racing y River por los 32avos de la Copa Argentina. Y desde el club de Nueva Italia confirmaron que tendrá lugar el miércoles 8 de marzo a las 21 en el estadio 23 de Agosto, de Gimnasia de Jujuy.

El representante de Copa Argentina en la Región Norte, Sebastián Ferchero, viajará a Jujuy a fines de febrero con las indicaciones detalladas de cómo será la distribución de cada una de las hinchadas en la cancha, publicó La Voz.

Racing y River jugarán en Jujuy por el pase a los 16avos de Copa Argentina. Foto: Twitter @ClubARacin

Jujuy fue oficializada como sede de Copa Argentina recién el año pasado y recibió tres encuentros en dicha edición: Racing vs. Agropecuario, Independiente vs. Atlético Tucumán (ambos por 16avos) y Vélez vs. Independiente (octavos).

LA ACADEMIA, ESTE VIERNES COMO LOCAL

Racing debutó con triunfo ante Brown en Adrogué el pasado sábado, en su regreso a la Primera Nacional después de 17 años. Y este viernes se presentará ante su gente frente a Estudiantes de Caseros, a las 21 y con ingreso exclusivo para socios, por la segunda fecha de la Zona B.

En tanto que River volverá a Córdoba el próximo 22 de febrero, para medirse con Banfield en una eliminatoria para enfrentar a Boca por el Trofeo de Campeones 2020.