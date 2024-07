Quién es Macarena, la deportista de Córdoba que fue presentada con la bandera de China en los Juegos Olímpicos

La cordobesa Macarena Caballos es la primera nadadora argentina en clasificar a una semifinal olímpica después de 20 años. La última persona que había llegado a esa instancia es Georgina Bardach, quien logró la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004.

En este contexto, la joven de 29 años vivió un insólito momento en su presentación antes de lanzarse a la pileta. En vez de colocar la bandera argentina, habían puesto la de otro país. Esto causó indignación entre los comentaristas y seguidores de la disciplina.

UNA DEPORTISTA DE CÓRDOBA FUE PRESENTADA CON LA BANDERA DE CHINA

“No sería la bandera de Argentina, la de atrás, es la de China. Maca mira para atrás y se ríe. No se puede creer. Lo peor es que no hay ninguna china en la serie, no es que se les escapó la bandera”, comentó Gonzalo Bonadeo en la transmisión de TyC Sports.

El blooper provocó una ola de reclamos en las redes sociales, donde los internautas repitieron que “era una vergüenza cómo están tratando a los argentinos en estos Juegos Olímpicos”.

QUIÉN ES MACARENA CEBALLOS, LA DEPORTISTA QUE VIVIÓ UNA INSÓLITA SITUACIÓN EN LOS JJOO

Tras el insólito momento que vivió la cordobesa, finalizó en el puesto 15 en la general de las semis y no llegó a la final, algo que le provocó frustración. “Tengo un montón de sensaciones, estoy feliz de estar acá pero con mucha bronca por el tiempo, que no entrené para esto”, dijo.

“Hice un entrenamiento muy duro para demostrar otra cosa, no sé qué me pasó. Es mucho el sacrificio que hacemos para que las cosas no salgan como las planeé”, agregó Macarena. Sin embargo, tendrá una nueva oportunidad este miércoles 31 de julio, cuando formará parte de las eliminatorias de los 200 metros pecho.

Macarena Ceballos y el insólito momento que vivió en los Juegos Olímpicos. Foto: Captura de pantalla

“Estaba un poco nerviosa. Lo soñé, lo soñé y mientras nadaba, escuchaba a Gustavo (Roldán, su entrenador) y pensaba que venía bien”, aseguró. Macarena consiguió la oportunidad olímpica a sus 29 años, tras un trabajo incesable. No logró entrar antes por una lesión que sufrió en 2019, que la llevó al quirófano en 2021.

“Fue la mejor decisión. Desde ahí cambié yo, cambió mi cabeza. Si bien tengo 29, me siento de 18″, contó la cordobesa.