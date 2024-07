Julián Álvarez fue contundente sobre el regreso de Marcelo Gallardo a River

Los hinchas de River esperan ansiosos la confirmación del rumor que, hora tras hora, se hace más fuerte. Es que, Marcelo Gallardo regresaría al Millonario para ocupar el lugar que dejó Martín Demichelis. En este contexto, Julián Álvarez se refirió al posible retorno y fue contundente.

En la previa al partido de la Selección Argentina con Ucrania en el marco de los Juegos Olímpicos de París, La Araña habló con DSport Radio y se mostró contento por la posible noticia.

Julián Álvarez contundente sobre el regreso de Marcelo Gallardo a River

En la previa al cruce por el pase a cuartos de los Juegos Olímpicos, el cordobés expresó: “Si se da la llegada de Marcelo, obviamente que voy a estar muy contento por la historia que tiene en el club”. Además, señaló que es un “deseo como hincha” que Gallardo regrese al club de Núñez.

Y agregó: “Esperemos que venga con todas las energías para que ponga a River donde tiene que estar”.

El periodista Ariel Senosiain, quien entrevistaba al delantero, comentó que Gallardo buscará un delantero que milita en Europa, pero el exRiver aseguró que aún “no es momento de volver”.

Julián Álvarez y su futuro en el Manchester City

En la misma entrevista, Julián Álvarez se refirió a su poca participación en el Manchester City y dijo: “La temporada pasada fui uno de los jugadores con más minutos del equipo en la Premier (League). Pero es verdad es que, en algunos partidos importantes, cuando te toca estar afuera a uno no le gusta”.

Aún así, respecto a su continuidad en el club recalcó: “Ya tendré tiempo para ver mi decisión. No me detuve a pensar en frío. Cuando terminen los Juegos Olímpicos, me pondré a pensar tranquilo qué es lo que quiero para mí”.