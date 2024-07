Julián Álvarez se fotografió con una hincha y la mirada de su novia desató una ola de memes

En medio de los rumores que lo colocan fuera del Manchester City y en la previa a los Juegos Olímpicos de París 2024, Julián Álvarez mantiene su sencilla personalidad. Pero en las últimas horas, se conoció una foto que se tomó con una hincha y la mirada de su novia desató una ola de memes.

Los festejos por el bicampeonato de la Copa América de la Selección Argentina dejaron miles de imágenes en el Hard Rock Stadium de Miami. Cientos de hinchas pisaron el césped para tener un recuerdo con los campeones del Mundo y América.

El argentino Lionel Messi sostiene el trofeo en celebración tras vencer a Colombia en la final de la Copa América el lunes 15 de julio del 2024 en Miami. (AP Foto/Rebecca Blackwell) Foto: Rebecca Blackwell

LA FOTO DE JULIÁN ÁLVAREZ QUE DESATÓ UNA OLA DE MEMES

El cordobés, como buen caballero, respondió a la solicitud de una dama que le pidió una foto para el recuerdo. La mujer captó la atención de los hinchas en el estadio y las redes por su figura y el qué pensará la pareja del joven.

La foto entre la hincha y Julián Álvarez. Foto: @OoCScaloneta_

LA MIRADA DE LA NOVIA DE JULIÁN ÁLVAREZ QUE DESATÓ MEMES

Justamente, Emilia Ferrero, pareja de Julián Álvarez, fue captada por la cámara. Se puede apreciar una mirada que desató la ocurrencia de los hinchas. “La cara de un hombre que sabe que puede morir hoy”, fue uno de los comentarios.

La mirada de Emilia Ferrero, novia de Julián Álvarez. Foto: @OoCScaloneta_

El posteo de Out of Context Scaloneta en X acumuló cientos de me gusta y desopilantes frases sobre la cara de Julián y Emilia. “Es una garrapata esa mina”, “Alguien que salve a ese pobre hombre”.