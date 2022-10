Quién es la “Wanda Nara cordobesa” que ganó un viaje a Europa en Bienvenidos a Bordo

Tras varias presentaciones en Bienvenidos a Bordo, la “Wanda Nara cordobesa” fue la ganadora del certamen de Parecidos y logró conseguir el tan ansiado viaje a Europa. La joven obtuvo el triunfo por su sorprendente parecido físico a la empresaria.

La joven trabaja en la Legislatura de Córdoba como administrativa. Foto: @nosoywanda

Según contó, varias personas la confunden en la calle e, incluso, comenzó a ser su apodo. “Mis compañeros de trabajo me dicen ‘Wandi’”, había contado en una de sus participaciones en el programa televisivo.

Quién es la “Wanda Nara cordobesa”

Se trata de Lilian García, una cordobesa fanática de Talleres que trabaja como empleada administrativa en la Legislatura de Córdoba. Su parecido físico la volvió un furor en redes sociales, donde acumula una comunidad de más de 11 mil seguidores.

La joven se llama Lilian García y se convirtió en la ganadora de Bienvenidos a Bordo. Foto: @nosoywanda

Asegura que la mismísima Wanda Nara la sigue en Instagram y reacciona a sus publicaciones. “Wanda me mira las historias de Instagram, le pone me gusta, yo la arrobo. En algunas otras publicaciones donde me mencionó algún famoso, ella le puso me gusta. ¡Es un montón!”, dijo Lilian en diálogo con VOS.

Su parecido con la empresaria la declaró ganadora de un viaje a Europa. Foto: @nosoywanda

Sin embargo, nunca puso comunicarse con la famosa. “Para mí sería un sueño contactarme con ella”, expresó.