La desilusión de la “Wanda Nara cordobesa” con el programa Bienvenidos a Bordo

Lilian García provocó una revolución en el programa Bienvenidos a Bordo cuando se presentó en la puerta de los “Parecidos”. La cordobesa era un “calco” de Wanda Nara y fue consagrada como una de las ganadoras. Sin embargo, su paso no terminó como lo esperaba y decidió denunciarlos.

A fines de octubre del 2022, la “Wanda Nara cordobesa” obtuvo el triunfo en el programa por su sorprendente parecido físico. Ante las semejanzas, Lilian ganó un viaje a Europa. Pero, ese boleto nunca llegó.

EL RECLAMO DE LA “WANDA NARA CORDOBESA” CON BIENVENIDOS A BORDO

En diálogo con Vía Córdoba, Lilian detalló que el premio tenía un vencimiento de 180 días por lo que decidió esperar para reclamarlo. “Esperé un tiempo para pedirlo porque necesitaba conseguir un segundo trabajo para ahorrar, tenía que organizar con mi trabajo, sacar pasaporte...”, recordó.

“En diciembre me contacté con la producción y me dijeron ‘Vos no te ganaste el viaje a Europa. Vos te ganaste un premio de stock’. Imaginate cómo me sentí cuando escuché eso”, lamentó. A partir de ahí, comenzó una serie de reclamos con los trabajadores del programa.

El último productor con el que se comunicó le aclaró que “había ganado para ir a una final”. Sin embargo, aseguró que a esa instancia no la llamaron. “Los productores me dejaron de responder y tampoco se contactaron para entregarme el premio de stock”, reclamó Lilian.

La joven se presentó en las puertas de "Los Parecidos" junto al doble de L-Gante. Foto: El Doce

LA DENUNCIA POLICIAL DE LA CORDOBESA CONTRA BIENVENIDOS A BORDO

Ante la falta de reconocimiento del premio, Lilian y su abogada Mariana Arce decidieron presentar una denuncia en la comisaria 2A de CABA. “La acusación es por estafa y otras defraudaciones. Principalmente, contra la conductora Laura Fernandez quien presentó a mi clienta anunciando ‘por un viaje a Europa’”, detalló la letrada.

“Habría antecedentes de que el programa no ha cumplido con otros premios en oportunidades anteriores. A mi clienta tampoco le hicieron ninguna entrega de otro tipo de premio”, agregó Arce.

Lilian García denunció al programa Bienvenidos a Bordo por incumplir con su premio. Foto: @nosoywanda

Por el momento, sólo se trata de una denuncia policial pero ambas concuerdan que, si no se llega a un acuerdo, “se ratificará la denuncia y se accionará judicialmente”. “Queremos que la productora se haga responsable de lo que dijo. Yo invertí dinero, tiempo, me ilusionaron con un viaje y ahora lo desconocen”, se quejó la cordobesa.

Y cerró diciendo: “No me gustaría que esto le pase a nadie más. Ellos te llaman cuando te necesitan y después, cortan la comunicación. Están las pruebas de que yo gané ese viaje, así que lo voy a reclamar. Me da impotencia porque te ilusionan”.