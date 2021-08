Finalmente la fiscalía de Río Segundo decidió imputar al sujeto acusado de agredir a Javier Monte, exintendente de aquella ciudad. El agresor fue identificado como Mariano Márquez y se lo acusa de los delitos de amenaza y lesiones leves.

//Mirá también: Pelea fatal en Córdoba: murió tras discutir por una medianera

Según informó La Voz, al hombre también se le impuso una restricción para acercarse a Monte. “Se tomaron testimonios, se pidieron las cámaras y se imputó al supuesto autor”, reconoció una fuente a ese medio.

La agresión al exintendente quedó filmada por una cámara de seguridad de la zona. El hombre estaba ingresando a su local comercial cuando fue interceptado por el agresor que le generó lesiones en la cara, manos y piernas.

“Llegué a trabajar a mi local a las 8:30. Estacioné mi camioneta y cuando iba hacia el negocio una persona me llamó. Me arrimé a saludarla, me empezó a golpear y me caí al suelo”, expresó Monte. El hombre tuvo que ser atendido por personal de una estación de servicio y por empleados de su local.

//Mirá también: Córdoba: investigan crimen tras un encuentro sexual

Según se especula, Márquez habría iniciado la agresión porque estaba molesto con Monte porque el exintendente supuestamente había hablado mal de él. También se conoció que Márquez es proveedor del municipio local.