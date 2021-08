Un caso de violencia urbana está siendo investigado por la Justicia de Río Segundo, luego de que un exintendente de la ciudad fuese brutalmente golpeado. La víctima fue Javier Monte (UCR) y ocurrió cuando un hombre abordó al ex funcionario que ingresaba a su local comercial a trabajar.

La agresión quedó registrada en una cámara de seguridad y están en manos de la fiscalía de Río Segundo. En las imágenes se ve como un hombre golpea a Monte, mientras este intenta defenderse, aunque finalmente cae al piso.

“Llegué a trabajar a mi local a las 8.30. Estacioné mi camioneta y cuando iba hacia el negocio una persona me llamó. Me arrimé a saludarla, me empezó a golpear y me caí al suelo”, contó Monte a La Voz.

Tras el hecho, el exintendente recibió lesiones en la cara, manos y piernas, y fue asistido por personal de una estación de servicio y por empleados de su local. Además, realizó la denuncia penal en contra de su agresor. La víctima contó que mientras su agresor lo golpeaba le decía: “¿Hasta cuándo te vas a meter conmigo?”.

Bloque de la UCR en alerta

Tras el episodio, el concejal de la UCR, Leonel Viada, denunció durante la sesión del último viernes que él y sus compañeros de bloque recibieron amenazas. “Dicen que lo que le pasó a Monte nos va a pasar a nosotros”.

Viada advirtió que el tema “se está yendo de las manos” y le pidió al presidente del cuerpo, Ricardo Granja, que por favor frene la violencia. “Ricardo por favor hace algo para que esto pare”, dijo Viada.

Granja, que mientras Monte era intendente de Río Segundo lo denunció penalmente por presuntas amenazas, le respondió que repudiaba todo tipo de violencia.