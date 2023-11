Qué dirigentes cordobeses votarán por Javier Milei y quiénes por Sergio Massa en el Balotaje 2023

Este domingo, Argentina definirá al nuevo presidente de a Nación, en el que se enfrentarán Sergio Massa, de Unión por la Patria, y Javier Milei, de Juntos por el Cambio. La segunda vuelta deja el menú de opciones con dos nombres propios y una tercera opción: no optar por ninguno de los dos.

Luego del alineamiento de Patricia Bullrich y Mauricio Macri con Milei, otros dirigentes fueron definiendo sus posturas. Y Córdoba no fue la excepción. La primera dirigente de peso que anunció que votará a Massa fue la diputada nacional Natalia de la Sota.

Patricia Bullrich y Mauricio Macri Foto: Archivo

Por el lado de Juntos por el Cambio, la diputada nacional Laura Rodríguez Machado se sumó a Macri y Bullrich; y luego lo hizo el senador Luis Juez. Y también están los “neutrales” que han dicho que no van a votar por ninguno de los dos, o han pedido tiempo para tomar una decisión.

QUIENES VOTARÁN A MASSA EN CÓRDOBA

1) Natalia de la Sota (PJ, diputada nacional)

2) Nadia Fernández (PJ, legisladora provincial)

3) Rodrigo Rufeil (PJ, legislador provincial)

4) Marcos Torres (PJ, intendente de Alta Gracia)

5) Mariano Lorenzo (Movimiento Evita, legislador provincial)

6) Gabriela Estévez (Frente de Todos, diputada nacional)

7) Pablo Carro (Frente de Todos, diputado nacional)

8) Eduardo Fernández (Frente de Todos, diputado nacional)

9) Martín Gill (PJ, intendente de Villa María)

10) José “Pepe” Pihen (gremialista PJ, CGT Córdoba)

11) Adriana Nazario (PJ, legisladora provincial con licencia)

12) Edgard Bruno (PJ, intendente de Canals)

13) Claudio Manzanelli (PJ, intendente de Mina Clavero)

14) Matías Chamorro (presidente del Partido Socialista Córdoba)

15) Liliana Montero (extrapartidaria, funcionaria de Martín Llaryora)

16) Nora Bedano (PJ, legisladora provincial)

17) Tania Kyshakevych (PJ, legisladora provincial)

18) Juan Domingo Viola (PJ, funcionario de Martín Llaryora)

19) Marcos Vázquez (PJ, presidente del bloque de concejales de Llaryora)

“Quiero un Estado que abrace, con justicia social, que apoye a la producción, con salud y educación pública de calidad”, explicó De la Sota, y agregó: “Lo dije hace un tiempo y lo sostengo hoy: ante un escenario de balotaje no iba a ser indiferente. Las ideas que propone La Libertad Avanza no me representan”.

“Viví la enorme experiencia de participar en la conformación de UNA, un gran proyecto de país que construyeron José Manuel y Sergio Massa. Con mucho gusto y orgullo también fui parte de los equipos de trabajo de ese espacio”, publicó Nazario.

QUIÉNES VOTARÁN A MILEI EN CÓRDOBA

1) Laura Rodríguez Machado (PRO, diputada nacional)

2) Soher el Sukaria (PRO, diputada nacional)

3) Luis Juez (Frente Cívico, senador nacional)

4) Carmen Álvarez Rivero (PRO, senadora nacional)

5) Oscar Aguad (radical, exministro de Defensa)

6) Adriana Ruarte (PRO, diputada nacional)

7) Sebastián García Díaz (PRO, excandidato a legislador provincial)

8) Orlando Arduh (radical “llaryorista”)

9) Fernando Rambaldi (Encuentro Vecinal, intendente electo de La Calera)

10) Beltrán Corvalán (Frente Cívico, tribuno de cuentas electo de la Provincia)

11) Javier Dieminger (UCR, intendente de La Falda)

12) Marco Puricelli (UCR, excandidato a intendente de San Francisco por Juntos por el Cambio)

13) Javier Prettto (PRO, viceintendente electo de la Ciudad de Córdoba)

14) Marcelo Cossar (UCR, legislador)

Sobre el voto a Milei, para Juez, “la soberbia y el ego” se llevaron puestos a Juntos por el Cambio. “Tuvimos todas las oportunidades de cambiar esto y, nuestra soberbia nos trajo hasta acá. El partido lo van a jugar otros. Massa es un tipo extremadamente peligroso. Con Milei tengo muchos desacuerdos, pero prefiero darle la oportunidad”, aseguró.

Luis Juez en el programa Voz y Voto. (Nicolás Bravo / La Voz) Foto: Bravo Nicolas

García Díaz, por su parte, aclaró que él no votaría nunca Milei. “Pero en la disyuntiva entre Massa o Milei voto a Milei. No es un tema menor que Patricia Bullrich, a quien respeto y que fue la razón por la que volví a la política, se haya decidido por él”, agregó. “Lo votaré como un ciudadano más que tiene que elegir porque votar en blanco es escapismo. Pero no voy a militar por él”, explicó García Díaz.

Pretto, en su caso, dijo que votará a Milie. “El contexto electoral nacional nos obliga a tomar posición y no especular con el futuro de los argentinos. Es tiempo de dejar atrás las mentiras que nos han llevado al desastre económico, con una inflación insoportable y niveles de pobreza que indignan”, aseguró.

QUIENES SE MANTUVIERON NEUTRALES EN CÓRDOBA

1) Juan Schiaretti (gobernador de Córdoba)

2) Martín Llaryora (intendente de Córdoba y gobernador electo)

3) Daniel Passerini (intendente electo de Córdoba)

4) Myrian Prunotto (UCR, vicegobernadora electa)

5) Alejandra Vigo (PJ, senadora nacional)

6) Carlos Gutiérrez (PJ, diputado nacional)

7) Ignacio García Aresca (PJ, diputado nacional)

8) Mario Negri (UCR, diputado nacional de la UCR)

9) Rodrigo de Loredo (UCR, diputado nacional de la UCR)

10) Oscar Agost Carreño (presidente del PRO, diputado nacional)

11) Marcos Carasso (presidente de la UCR, diputado nacional)

12) Soledad Carrizo (UCR, diputada nacional)

13) Héctor “la Coneja” Baldassi (PRO, diputado nacional)

14) Hugo Romero (UCR, diputado nacional)

15) Marcos Ferrer (UCR, intendente de Río Tercero)

16) Martín Juez (Frente Cívico, concejal electo de Córdoba)

17) Carlos Brinner (UCR, intendente de Bell Ville y legislador electo)

18) Gregorio Hernández Maqueda (Coalición Cívica, legislador electo)

19) Ramón Mestre (UCR, exintendente de Córdoba)

20) Luis Picat (UCR, diputado nacional electo)

21) Aurelio García Elorrio (Encuentro Vecinal Córdoba)

22) Luciana Echevarría (MST, legisladora provincial)

23) Darío Capitani (PRO, legislador provincial)

24) Pedro Dellarossa (PRO, exintendente de Marcos Juárez)

“La coherencia se ha convertido en un valor escaso en la política, y la mejor manera de recuperarla es actuando con los mismos valores que siempre defendimos. Mi opción la de Juntos por el Cambio quedó en el camino, la gente valoró de otra manera, por lo que no me siento en condiciones de indicar a quién deben votar, lo que si estoy convencido es que todos debemos participar por qué el país lo necesita”, explicó Baldassi sobre su “neutralidad”.

jura de Diputados nacionales , Bloque Federal , Natalia De La Sota ,, Ignacio García Aresca , Hector Baldassi . Foto Federico Lopez Claro

Quien se diferenció de Luis Juez fue su hijo, Martín. “No voy a militar una oferta electoral por espanto a la otra. Que se hagan cargo los dirigentes de Juntos por el Cambio de habernos llevado a esta desgracia”, aseguró.

En el caso de García Elorrio, dijo que Encuentro Vecinal “ha dejado a sus dirigentes en libertad plena de elegir las opciones disponibles.” Y agregó: “En lo personal, entiendo que ambas opciones son perjudiciales para nuestra patria. No deben ser apoyadas por el voto”.

Por último, García Elorrio aseguró que “no obstante, al que gane habrá que ayudarle, asumiendo la responsabilidad de control y de colaboración en pos del bien común”. Y cerró: “No se trata de lavarse las manos; por el contrario, de no ponerlas sobre la patria”.

Aurelio García Elorrio en el programa Voz y Voto. (Nicolás Bravo / La Voz) Foto: Nicolas Bravo

Por su parte, Echevarría aclaró que el Frente de Izquierda no sacó un posicionamiento en común (solo el PTS). “Nosotros hemos definido que llamamos a no votar a Milei, un proyecto reaccionario y negacionista. Vamos a militar en eso. Por otro lado, entendemos que mucha gente no convencida va a votar a Massa. Nosotros no vamos a hacer campaña por el voto en blanco. Pero alertamos que si gana Massa, se va a profundizar el ajuste”, explicó.