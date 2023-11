Debate presidencial, Massa- Milei: la cordobesa Diana Mondino le ‘retrucó' al candidato oficialista

Se llevó a cabo el tercer debate presidencial 2023 entre los candidatos Sergio Massa, de Unión por la Patria, y Javier Milei, de La Libertad Avanza. El careo se programó una semana antes del balotaje que definirá al nuevo presidente. Entre las repercusiones, el ‘retruco’ de la cordobesa Diana Mondino.

El intercambio de ideas, de carácter obligatorio por ley, se desarrolló en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA). En el encuentro, Massa y Milei se explayaron en Economía, Relaciones de Argentina con el mundo, Educación y Salud, Producción y Trabajo, Seguridad y Derechos Humanos y Convivencia Democrática.

LAS REPERCUSIONES DEL DEBATE MILEI- MASSA

Fue un acalorado ida y vuelta entre ambos candidatos. Hubo desde chicanas hasta la mención de cuestiones personales. Al comienzo del debate, Sergio Massa le propuso un pregunta-respuesta que incomodó a Milei, y que dejó repercusiones en redes.

El candidato presidencial de Unión por la Patria le empezó a preguntar a Milei “por sí o por no” si va a eliminar subsidios, privatizar Vaca Muerta, dolarizar la economía, privatizar ríos y mares, eliminar el Banco Central. Milei no le contestó y lo llamó “mentiroso” en diferentes oportunidades.

DIANA MONDINO CONTRA MASSA

Entre las repercusiones, la cordobesa Diana Mondino, quien aspira ser canciller de la gestión de Javier Milei, apuntó contra Sergio Massa y le endilgó una serie de cuestiones bajo su propuesta de “pregunta-respuesta”.

En sus redes sociales, la economista planteó: “Massa desde que asumiste hay 3.362.037 nuevos pobres, si o no? Massa desde que asumiste se triplicó la inflación, si o no? Massa desde que asumiste cayó 41% nuestro poder adquisitivo, si o no? Massa desde que asumiste es la primera vez que hay trabajadores pobres, si o no?”.

Diana Mondino, en una entrevista en La Nación+ (Captura de video).

MASSA- MILEI: POR QUÉ QUIEREN SER PRESIDENTES

En medio de las declaraciones de Mondino, los candidatos presidenciales respondieron a la pregunta de “Por qué quieren ser presidentes”. Por un lado, el actual ministro de Economía apuntó a “dar fin a la grieta”,y, por el otro, a plantear el “sendero decadente que hace que cada día seamos más miserables”.

El debate entre Javier Milei y Sergio Massa. Foto: Corresponsalía

Milei dijo que Argentina se encuentra “frente a la elección más importante de los últimos 100 años y muy especialmente en estos 40 años de la nueva democracia que tenemos”. Y, agregó: “Es el momento de preguntarnos si queremos seguir transitando este sendero decadente que hace que cada día seamos más miserables”.

Massa, en tanto, señaló: “Quiero ser presidente sabiendo que algunos me votarán sin estar convencidos, sino como vehículo para no elegir un camino que es de violencia y daño”. Además, destacó la necesidad de “enterrar definitivamente la grieta” y tener “diálogo y concensos que den previsibilidad de largo plazo”.