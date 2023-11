Un reconocido periodista cordobés explicó por qué corre peligro la industria de la provincia si gana Milei

Se volvió viral en las redes sociales una editorial del reconocido periodista Lagarto Guizzardi que asegura que las principales actividades económicas de Córdoba peligran si Javier Milei gana el balotaje.

El presentador de televisión no se caracteriza precisamente por ser parte de quienes apoyaron a Unión por la Patria. Sin embargo, de cara a la elección del 19 de noviembre, optó por desarrollar que implicaría para la provincia la propuesta de La Libertad Avanza de “romper relaciones con Brasil”.

“Acá hay muchas autopartistas que envían cajas de velocidad, ese es el producto estrella que enviamos a Brasil. Escuché que uno de los dos candidatos que quedó habla de romper relaciones con este país”. comenzó y agregó: “¿Qué será de nuestros trabajadores y de nuestras plantas metalmecánicas vinculadas a lo automotor si Argentina rompe relaciones comerciales por cuestiones ideológicas?”.

“Lo haríamos solo porque a ese candidato ‘no le gusta’ y porque trata de comunista a cualquiera”, sentenció.

“¿Qué sería de esto si las relaciones internacionales se manejan de esa manera?”, se preguntó.

“Ese país no tiene un gobierno comunista, en el mejor de los casos es socialista y en la realidad, tiene un gobierno de centro con una gran mirada social... Esa seria la definición del Lula da Silva de hoy”, aseguró Guizzardi.

“Si nosotros rompemos relaciones comerciales con Brasil... ¿Qué pasaría para Córdoba? ¿Y para el Gran Buenos Aires? ¿Para la soja? ¿A donde le vamos a mandar? ¿Qué es lo que va a pasar? Esas son cosas que por ahi no se discuten...”, finalizó.

Qué propone Javier Milei sobre las relaciones internacionales de Argentina

El candidato presidencial y diputado nacional de la Libertad Avanza, Javier Milei, afirmó que si es electo no hará “negocios con ningún comunista”, entre quienes enumeró a China, Rusia y Brasil.

No solo no voy a hacer negocios con China, no voy a hacer negocios con ningún comunista. Soy un defensor de la libertad, de la paz y de la democracia. Los comunistas no entran ahí. Los chinos no entran ahí. Putin no entra ahí. Lula no entra ahí”, indicó en una entrevista que le hizo el periodista estadounidense Tucker Carlson.

“Nosotros queremos ser el faro moral del continente. Queremos ser defensores de la libertad, democracia, diversidad. De la paz”, expresó el diputado nacional.