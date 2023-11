A días del balotaje, Luis Juez hizo una autocrítica: “Juntos por el Cambio dejó de ser una opción para muchos”

Tras las elecciones presidenciales del pasado 22 de octubre, que dejó como resultado una segunda vuelta electoral entre Javier Milei y Sergio Massa, Juntos por el Cambio experimentó algunas divisiones. En este contexto, el senador nacional Luis Juez realizó una autocrítica respecto a las posiciones que tomaron los dirigentes de su propio espacio.

Asimismo, habló de la división que se generó en el espacio tras el apoyo explícito del expresidente Mauricio Macri y la excandidata presidencial Patricia Bullrich, hacia Milei.

JUEZ HABLÓ DE LAS DIVISIONES EN JUNTOS POR EL CAMBIO

Juez, ante las acciones de su partido político en las últimas semanas, sostuvo: “Juntos por el Cambio dejó de ser una opción para muchos argentinos”. “Yo si fuera votante de Juntos por el Cambio diría ‘menos mal que no voté a estos tipos’”, indicó en diálogo con FM Milenium.

Asimismo, el funcionario se refirió a la grieta que se abrió por el apoyo de Macri y Bullrich a Milei. “Es una incógnita, capaz termina siendo peor que Massa”, señaló. En retrospectiva, también consideró que Macri “entró tarde a la cancha”, refiriéndose a los motivos por los que Bullrich no alcanzó el resultado esperado en las elecciones generales.

Por otra parte, Juez opinó sobre la polémica entre Macri y Gerardo Morales, gobernador de Jujuy, en X (exTwitter). Allí, el ex presidente ironizó diciendo que votaría “igual que Milagro Sala”, indicando un supuesto apoyo de ambos a Massa. “Morales tiene que dejar de extorsionar y de ser funcional a Massa. Eso es porque Massa le prometió ser ministro”, disparó Juez.

“Morales me importa tres pedos, hace rato que no está en Juntos por el Cambio. No sabe más qué hacer para rendirle tributo a Massa”, cerró.