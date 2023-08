Qué dijo Maravilla Martínez sobre un posible traspaso de Instituto a Belgrano

El goleador de Instituto durante el primer semestre del 2023, Adrián “Maravilla” Martínez, habló sobre los rumores de un supuesto llamado de Belgrano que levantó la sospecha de un posible traspaso al club de Alberdi.

“De Belgrano por lo menos a mi no me llamó nadie. Pero no, no me iría a ningún club de acá (Córdoba)”, dijo el miércoles por la noche el delantero de la Gloria en diálogo con Pasión por la Gloria. De esta manera, descartó toda chance de vestir otra camiseta de la ciudad.

Adrián "Maravilla" Martínez celebra su gol ante Belgrano en el Kempes. Se lo dedica a Dios. (Prensa IACC).

Siguiendo con el tema Belgrano, “Maravilla” Martínez reveló que el partido contra los celestes fue el que más disfrutó “por el tema de haber ganado y de la fiesta de la hinchada en las tribunas”. “Lo pusieron como un clásico los hinchas y así fue, y lo ganamos”, manifestó.

MARAVILLA MARTÍNEZ HABLÓ DE SU SITUACIÓN CONTRACTUAL Y LO QUE MÁS LE GUSTA DE INSTITUTO

Por otro lado, Martínez detalló sentirse “muy cómodo” en Instituto y aclaró su situación contractual. “Yo tengo contrato hasta diciembre, pero después se va a ver. Tuve una charla con el presidente (Juan Manuel Cavagliatto) y algo se habló”, anticipó.

Por último, el referente en el ataque albirrojo destacó qué es lo que más disfruta en Alta Córdoba: “Me llena mucho el cariño de la gente”. Además, indicó: “Lo que más me gusta del club es la gente, por ahí nos reímos con mi esposa porque los hinchas nos dicen ´te amo´. A mi me cuesta decirle te amo a ella, imagínate, y acá lo dicen tan fácil”.