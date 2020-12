Mientras los vuelos comerciales vuelven a funcionar en Argentina luego de meses de parate por la pandemia de coronavirus, algunos pasajeros comenzaron a experimentar problemas puntualmente con aquellos vuelos adquiridos a la empresa Aerolíneas Argentinas. En este sentido es que este martes por la mañana un grupo de usuarios protestó en el Aeropuerto Ambrosio Taravella de la capital cordobesa.

Según indicaron algunos damnificados, adquirieron los pasajes a través de la página web oficial de la empresa, pero a pocos días de la partida les llegó un mail en el que se les anunciaba que dicho vuelo se había cancelado “por la situación sanitaria” y ofrecía una serie de opciones. “Es un mensaje super ambiguo y absurdo, no te da una solución. Simplemente te avisan que no vengas porque no va a salir el vuelo”, aseguró una de las pasajeras.

Y aclaró: “Estamos acá porque Aerolíneas vende vuelos fantasmas. Somos distintas personas que viajamos a distintos destinos. Venís acá al aeropuerto y hay guardias que no te dejan pasar. No te dan respuesta. Siguen vendiendo vuelos cuando no pueden cumplir con esa demanda”.

Las principales quejas se centran en la falta de respuestas de la empresa que, según los damnificados, no atiende por ningún canal de comunicación.

“Compré un vuelo por la página hace dos semanas, me mandaron el mismo mensaje y no te atienden por ningún canal de comunicación. La oficina del Centro está cerrada y acá no sale nadie ni dan la cara. Hay muchísima gente que quiere ir a distintos lugares. Ayer me comuniqué acá y me dicen que el vuelo no existe”, comentó otra mujer.