Primera marcha contra el gobierno de Llaryora: gremios de estatales anunciaron un paro en Córdoba

Gremios de estatales convocaron a una movilización por las calles de Córdoba, en lo que será la primera marcha contra el gobierno de Martín Llaryora. Los trabajadores reclaman el incumplimiento del acuerdo salarial y buscan aumentar los aportes para la Caja y el Apross.

CUÁNDO SERÁ LA MOVILIZACIÓN DE ESTATALES EN CÓRDOBA

Por un lado, convocaron a asambleas para jueves y viernes. Por otro, paro y movilización para el martes 26 de diciembre.

“Desde el plenario de secretarias/os generales de la UEPC resolvimos, junto a todos los gremios estatales, realizar un paro de 24 horas con movilización el día martes 26 de diciembre y convocar a asambleas informativas de dos horas por turno los días jueves 21 y viernes 22 de diciembre para preparar las acciones gremiales”, dice el comunicado.

QUÉ RECLAMAN LOS ESTATALES DE CÓRDOBA

Estatales reclaman el pago del incremento de diciembre en los salarios de los estatales, y debido al proyecto de ley introducido en la Unicameral para subir los aportes personales, los gremios resolvieron una serie de medidas de fuerza.

Por lo que, los gremios explican: “Durante la reunión realizada este miércoles, el Gobierno provincial nos informó que no pagará el aumento del 12,9% correspondiente a diciembre, por lo que además el aguinaldo no incluirá dicho aumento, y no se cumplirá con la cláusula de revisión automática ya acordada en la paritaria”

Además, el Ejecutivo envió un proyecto a la Legislatura para que se aumenten los aportes a Apross y los aportes personales jubilatorios, todo retroactivo a diciembre, “lo cual implica la rebaja de los haberes de los activos y una disminución en el cálculo del haber inicial de las y los jubilados provinciales”, amplía el comunicado.

“Una vez más el Gobierno ajusta a las y los trabajadores de Córdoba. En este contexto, no habrá inicio de clases en febrero”, dijo el secretario general de la UEPC, Roberto Cristalli.