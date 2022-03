Después del lanzamiento de Plan A, Paulo Londra le habló a sus fanáticos y se mostró muy emocionado ante su regreso. La canción ya ha superado el millón de me gustas y al momento de su estreno, había más de 800 mil personas conectadas en su canal de Youtube.

La canción que relata una historia de desamor generó diferentes opiniones. Mientras algunos esperaban un trap más incisivo, otros disfrutaron del nuevo single, que se aleja del ritmo habitual de Londra y se acerca a una base más rockera.

Al respecto, el cordobés dijo en sus redes: “Vine a sorprender ahí con un ‘rocksito’ para que me vean sómo ‘surfeo’ ahí. Espero que les guste y gracias a todos lo que me siguieron bancando porque me hacen grande”.

¿Será este el nuevo género elegido por cordobés?