Pedro Troglio no se puso plazos en Instituto, pero en la dirigencia el disconformismo es elevado

Un Instituto que necesita urgente volver al triunfo en la Copa Liga, después de esa ya lejana victoria ante Vélez por la tercera fecha, fue goleado 4-1 en su visita a un Lanús que también venía sin festejos. Y Pedro Troglio quedó en la cuerda floja.

Pedro Troglio en el LANúS VS INSTITUTO DE CóRDOBA. Fecha 10 Torneo Apertura Liga Profesional Argentina.

En conferencia de prensa el técnico Albirrojo dijo no poderse plazos, aunque admitió que el resultado fue “lapidario”. Y asumió: “Me llama la atención el desorden generalizado, porque habíamos hecho una buena primera parte. Pero el análisis que haga ahora me juega en contra. Estoy con ganas de darle para adelante. Tengo voluntad para seguir, no tengo un plazo. Está difícil”.

Instituto visita a Lanús en la Fortaleza por el Apertura en la Liga Profesional. (Fotobaires)

Así como a Troglio, a nadie le gustó lo que mostró Instituto. Y se activó la ronda de reuniones. Una derrota 2 a 1 hubiera estado dentro de lo aceptable. Pero la goleada, ante un rival que llevaba cinco fechas sin triunfos y en tres de los últimos cinco juegos no había anotado goles, dejó un disconformismo muy elevado en la dirigencia que comanda Juan Manuel Cavagliatto.

Instituto trabajará en doble turno durante las próximas jornadas (Foto: Prensa IACC).

¿UNA OPORTUNIDAD MÁS PARA TROGLIO?

La encrucijada en Alta Córdoba es apostar a la recuperación en el próximo partido, o cortar el ciclo ahora de Pedro Troglio ahora.

Juan Manuel Cavagliatto, presidente del club Instituto en el podcast Mundo Gloria, con los periodistas Agustín Caretó y Hernán Laurino. (Nicolás Bravo / La Voz)

Este fin de semana no habrá fecha por la ventana Fifa, y el próximo compromiso será contra San Martín de San Juan a fines de marzo. El Verdinegro no hace pie en la categoría y se presenta como una ocasión propicia para que Troglio reacomode la situción.

Conferencia de prensa de Instituto,Troglio asume como director técnico, (Ramiro Pereyra, LaVoz)

A su vez, en el entorno de Cavagliatto hay quienes sostienen que de haber un cambio de técnico debe ser ahora, con 15 días para que el nuevo entrenador tenga tiempo de trabajar.

El presidente sabe que más allá del flojo presente del equipo y la críticas a Troglio, también hay cuestionamientos de los hinchas para él y para el manager Federico Bessone por el armado del plantel.

Sumado al fíxture adverso que le tocó a Instituto (cuatro de cinco partidos como visitante), eso le daría una chance más a Troglio, en un partido bisagra contra los sanjuaninos.