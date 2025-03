Se fue de Instituto, volvió a jugar y ganó por primera vez; la “mochila” que se llevó de Alta Córdoba

La lesión en la rodilla que lo marginó en Instituto, varió los planes de Roberto Bochi, uno de los pilares del ascenso. Y se fue a Aldosivi, donde volvió a la titularidad y consiguió la primera victoria del torneo, nada menos que ante Argentinos Juniors, uno de los punteros en la Copa de la Liga.

“Volver a jugar fue algo como volver a debutar, una felicidad terrible. Se te cruzan muchas cosas en la cabeza... Es también la nafta que uno necesita para salir adelante”, explicó el volante en diálogo con Tercer Tiempo, por Radio Sucesos.

Roberto Bochi, jugador de Instituto, en la grabación del pódcast Mundo Gloria. (Nicolás Bravo / La Voz)

“Hubo partidos que jugamos mejor que ante Argentinos, pero no ganábamos. Contento por el grupo, porque estábamos golpeados, dolidos. Cuando se va un técnico te sentí la peor persona del mundo”, aseguró Bochi, quien comparte plantel con Jorge Carranza y Giuliano Ceratto, excompañeros en Instituto.

Roberto Bochi ya trota y trabaja para volver antes de fin de año. (Prensa IACC).

“No llegué a la sensación de dejar de sentirme futbolista, pero sí se nota lo que cuesta volver a estar al ritmo de los compañeros. Tenés que hacer el doble o el triple de esfuerzo para volver a ponerte bien”, añadió sobre la rotura del tendón rotuliano de la rodilla derecha, por la que fue operado en mayo de 2024.

Roberto Bochi, jugador y símbolo del Instituto de Dabove. (Archivo).

LO QUE LE FALTÓ EN INSTITUTO

Se fue de Instituto sin la posiblidad der despedirse dentro de la cancha, seguramente con el aplauso del público Albirrojo, que reconoce en Roberto Bochi a una de las piezas claves para el regreso a Primera y para consolidar al equipo en la Liga Profesional.

De todos modos, aseguró: “No siento que merezca un reconocimiento. Lo tengo bien en claro, lo único que quería en Instituto y me fui con esa deuda, o me llevo en la mochila pendiente, es no cumplir el objetivo de meternos en una copa. Me va a doler toda la vida”.

Roberto Bochi en @RadioSucesos

"Nico (Dubersarsky) es un amigo, hace un ratito me escribió para felicitarme por el triunfo. Me pone contento por él, pero me hubiese encantado verlo más con la camiseta de la Gloria. Tiene un grandísimo futuro". pic.twitter.com/Bwe2z7OraM — TERCER TIEMPO (@TercerTiempo30) March 15, 2025

En cuanto a un posible regreso a futuro a Alta Córdoba, no lo ve como algo seguro: “No se si en el futuro quiero estar ligado al fútbol: le dediqué mucho tiempo. Hoy pienso en seguir jugando. Ojalá me de la cabeza y el cuerpo para muchos años más jugando; después veré”.

Roberto Bochi en TERCER TIEMPO:



"#Instituto tiene material para pelear por el gran objetivo del club: las copas. No tengo dudas que lo van a cumplir. Se están haciendo las cosas bien". pic.twitter.com/l3DwZWtdU5 — TERCER TIEMPO (@TercerTiempo30) March 15, 2025

“Extraño, sí, al pueblo Albirrojo. Mi esposa me dice que mis hijos le suelen decir que extrañan a la Gloria. Se mueren por volver. Cuando sean más grandes me entenderán. Instituto ha marcado mucho a la familia”, finalizó Bochi.