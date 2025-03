Golearon a Instituto y Pedro Troglio fue directo: “El análisis que haga me juega en contra”

“No me imagine estar siete fechas sin ganar”. Textual de Pedro Troglio. Nadie en Instituto pensó en este presente, con el equipo goleado 4 a 1 ante un Lanús que acumulaba cinco fechas sin triunfos. Derrota de las “saca técnico”. Pero el DT Albirrojo no dio rodeos: “Estoy acá con ganas de darle para adelante, estoy con voluntad de seguir, no tengo un plazo”.

Instituto visita a Lanús en la Fortaleza por el Apertura en la Liga Profesional. (Fotobaires)

“El análisis que hoy haga me juega en contra. Está difícil. Lo de hoy no tiene nada que ver a lo que hicimos antes”, se sinceró Troglio sobre lo mostrado en La Fortaleza, donde empezó ganando por el gol de Alexis Luna, se lo dieron vuelta y lo vapulearon.

En parte, justificó la debacle con lo injusto del fíxture y “cuatro partidos casi seguidos de visitante”. Y agregó: “Lo de hoy no es ni por asomo lo que uno pretende. Lo único que sirve es ganar. Salvo hoy no tengo nada que recriminar a los jugadores. Me llama la atención el desorden generalizado, porque habíamos hecho una buena primera parte Lo lapidario de este resultado no nos deja bien. Se puede dar vuelta pero tiene que ser cuanto antes”.

QUÉ DIJO EL CAPITÁN DE INSTITUTO

“Bronca, calentura. Hay cosas que tenemos que aprender. Nos estamos equivocando. Y eso nos está costando caro”, asumió Fernando Alarcón, capitán de Instituto, por el 4-1 sufrido a manos de Lanús.

"NO SIRVE DE NADA LAS PALABRAS QUE DIGA, HAY QUE PONER LA CARA"



“En Primera no tenes margen. Venimos hace varias fechas sin sumar de visitante. Hay que tener personalidad y poner la cara. Y hacer una autocrítica”, añadió el Palomo.