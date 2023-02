Paulo Dybala no ingresó en el complemento contra el Salzburgo y preocupó a Mourinho

La Roma disputó los 16avos de final de Europa League contra Salzburgo y no pudo imponerse a los austríacos. Sin embargo, lo que más preocupó a los italianos fue la intempestiva salida del cordobés Paulo Dybala quien no pudo completar el encuentro futbolístico.

La Joya disputó los primeros 45 minutos y cuando llegó el entretiempo, fue reemplazado por el turco Mehmet Zeki Çelik. Posteriormente, se lo vio en el banco de suplentes con una venda en el muslo derecho.

En una primera instancia, se habló de una molestia muscular pero temen que se trate de un desgarro que lo deje fuera de las canchas por varios días.

La preocupación del técnico de la Roma ante la salida de Dybala

“¿En qué condición está Dybala? No lo sé. Sólo me dijo que no estaba en condiciones de continuar en el segundo tiempo. Si es una lesión, casi una lesión o una precaución, en este momento no lo puedo asegurar”, dijo el entrenador José Mourinho.

El partido revancha se disputará el próximo jueves, en Italia, donde la Roma intentará dar vuelta la serie para avanzar.