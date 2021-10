A una fecha del final de la fase regular, el Palermo Bajo derrotó al Tala RC que llegaba como líder invicto. Y puso al Súper 10 del rugby cordobés al rojo vivo porque Jockey Club Córdoba también llegó a la cima y son tres los punteros en el certamen.

En Los Boulevares y ante un gran marco de público, el Escarabajo se impuso en un vibrante duelo ante el Tala, por 26 a 5. Al no sumar bonus ninguno de los dos, igualaron las posiciones en 32 puntos. Y eso favoreció al Jockey Club, que venció por 36 a 9 a Universitario y saltó del tercer puesto a la punta, gracias a su punto extra. Y en la última fecha choca con el Tala...

Bajo Palermo vs Tala en los Boulevares (Facundo Luque)

En el resto de los partidos, La Tablada se recuperó de la derrota sufrida la semana pasada en el clásico ante Tala y goleó en El Bosque al Jockey Club de Villa María por 57-7. Y en Río Cuarto, Urú Curé le ganó a San Martín de Villa María por 42-21. Por su parte, Córdoba Athletic también volvió al triunfo, con el 57-7 sobre el colista Córdoba Rugby.

Posiciones: Tala RC, Palermo Bajo y Jockey CC 32 puntos; La Tablada, 26; Urú Curé, 23; Jockey Club Villa María, 16; Córdoba Athletic, 14; Universitario, 9; San Martín de Villa María, 8 y Córdoba Rugby sin puntos.

Próxima fecha (novena y última): San Martín vs. La Tablada; Jockey Club VM vs. Palermo Bajo; Tala vs. Jockey Club Córdoba; Universitario vs. Córdoba Athletic y Córdoba Rugby vs. Urú Curé