Completando la séptima fecha del torneo Súper 10 del rugby cordobés, Palermo Bajo venció a Universitario en La Lomita y continúa como único escolta del líder Tala, que anoche viernes derrotó en el clásico a La Tablada por 25-21, para seguir invicto. En la próxima fecha se enfrentan, primero y escolta.

El Bajo se impuso por 39-14 haciendo gala de su regularidad, ya que ganó seis de los siete partidos que disputó (sólo perdió ante Urú Curé). También se afirma como perseguidor del Tala el Jockey Club Córdoba, tercero, y con goleada 70-7 sobre Córdoba Rugby.

Tala se adelantó y ganó el clásico ante La Tablada (La Voz) Javier Cortez | La Voz

Por su parte, el campeón vigente Urú Curé derrotó por 24 a 20 en Río Cuarto a un Córdoba Athletic que venía de conseguir su primera victoria en el torneo. Y el clásico de Villa María fue para el Jockey con el 29 a 6 sobre San Martín.

Posiciones: Tala RC 32 puntos; Palermo Bajo 28; Jockey CC 27; La Tablada, 21; Urú Curé 18; Jockey Club Villa María 16; Universitario y Córdoba Athletic 9; San Martín de Villa María 8 y Córdoba Rugby sin puntos.

Próxima fecha (octava, sábado 16 de octubre): Urú Curé vs. San Martín; Córdoba Athletic vs. Córdoba Rugby; Jockey Club Córdoba vs. Universitario; Palermo Bajo vs. Tala RC y La Tablada vs. Jockey Club Villa María.