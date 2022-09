Noche de brillo cordobés en las revanchas de Canta Conmigo Ahora

Este jueves finalizó la ronda de revanchas en Canta Conmigo Ahora y se completó la lista de participantes que pasan a la instancia de duelos. Entre quienes volvieron por una nueva oportunidad se encontraron las cordobesas Laureana Bohogú y Nadia Bianchietti.

En su presentación, Bohogú le dedicó El rock de la cárcel de Elvis Presley a Agustín, su abuelo, que la saludaba a lo lejos. “Se la quiero dedicar a mi abuelo, que fue el que me inició en esto del canto y el que me dio la pasión por la música”, señaló en la previa de su interpretación.

Antes de conocer el puntaje, Marcelo Tinelli le consultó a Laureana por su abuelo. La joven contó que le gusta cantar y todos alentaron para que suba a escenario: “Nosotros tenemos juntos un tema que se llama ‘La vida es bella’”. Al principio, el hombre dijo que no, pero luego cedió y al subir al escenario le pidió al jurado: “¡No me maten!”.

Todos el público ovacionó al abuelo y a su nieta en una escena inédita para el programa que se emite de lunes a viernes. El conductor le propuso participar del próximo certamen y Agustín no lo descartó: “Por ahí me animo”. Al final, la joven cordobesa obtuvo un total de 73 puntos y no llegó al mínimo de 90 que se necesitaba para seguir en la próxima etapa.

LA REVANCHA DE NADIA BIANCHETTI

Hace unos días, Nadia Bianchetti dejó la vara alta al conseguir 99 puntos interpretando Contigo a La Distancia. En esta oportunidad de revancha, no defraudó y repitió el resultado al entonar una versión de Summertime. El único jurado que se abstuvo de presionar el botón volvió a ser el difícil Alejandro Paker.

“Están regodeados en la capacidad que tienen, en este virtuosismo que tienen, es increíble lo que hacés, es maravilloso, pero no sé que pasa, aplaudo el virtuosismo, pero no hay conexión con ustedes mismos”, explicó Paker sobre el motivo de no presionar el botón.