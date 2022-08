Florencia Guzmán perdió el contacto con su hija de 8 años hace más de tres meses. Según su denuncia, el padre de la niña se la llevó a Santiago del Estero y no pudo volver a tener contacto con ella. Este jueves, marchó en la ciudad de Alta Gracia para pedir mayor celeridad de la Justicia.

“Desde aquel 24 de marzo que el padre se la llevó, yo no volví a ver a mí hija. Hoy sin una causa acá yo no puedo hacer nada. Necesito que la Jueza Vigilanti se aboque a la causa, van 133 días sin ver a mí hija (...). Esto no puede seguir pasando”, expresó la Florencia a Resumen de la Región.

Alrededor de 30 personas se manifestaron frente a Tribunales de Familia de Alta Gracia, para apoyar el pedido de Florencia. Según detalló, el caso todavía sigue en la nada ya que la Justicia local no ha intervenido, lo que le impide solicitar una restitución.

Su ex pareja se llevó a su hija hace tres meses y pide que la Justicia haga algo. Foto: Facebook

“Ni yo ni él tenemos la tenencia pero él me bloqueó de todos lados y a mí familia también. Ella va a la escuela allá a pesar de que está escolarizada acá, es todo irregular. Nunca hubo un pase ni nada”, sentenció.

La pequeña sigue en Frías, Santiago del Estero, junto a su papá. El 24 de marzo, la mujer accedió a que su ex pareja llevara a su hijo a otra provincia por el fin de semana. “Tres días después me avisa que no me la va a devolver, que él decidía que la niña iba a vivir con él”, contó en su momento.