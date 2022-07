El homicidio de Joaquín González en una pelea callejera en Alta Gracia puso en evidencia una vez más la violencia urbana que se vive por estos días en Córdoba y el país. Este jueves, a más de cuatro días del dramático episodio, la madre del joven asesinado habló por primera vez del crimen y expresó todo su dolor.

“Me destruyeron la vida a mí y a mi familia. Era el primer nieto de las dos familias, era nuestro primer hijo. Era mi amor, mi todo”, lamentó la mujer en diálogo con Noticiero Doce. “Me lo arrebataron”, dijo con un tono desgarrador.

“Mi hijo tenía proyectos, solo tenía 19 años y se estaba yendo a vivir a un departamento”, contó la madre del joven. “Ahora no va a poder ser papá, no va a tener hijos, no va a comer más, me destruyeron la vida”, señaló entre lágrimas.

Más adelante, la progenitora de Joaquín aseguró que el presunto homicida no era amigo del chico y que desconoce si se conocían de algún lado. “Quiero Justicia, estoy muerta en vida”, confesó.

Marcha para pedir justicia por Joaquín González

En medio de sus conmovedoras palabras, la madre del muchacho asesinado confirmó que este viernes “a las 17 habrá una marcha pasiva en la Plaza de Los Poetas” para pedir Justicia por Joaquín. “Quiero que los papás y las mamás me acompañen a la marcha para pedir Justicia y que esto no vuelva a pasar, para que no la pase a ningún niño ni a ningún joven”, señaló la adolorida mujer, al tiempo que pidió “que no haya otro Joaquín”.