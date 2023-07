La carta de la mamá de Trinidad, a nueve días de la muerte de su hija: “Que la ley caiga sobre el responsable”

El pasado domingo 9 de julio, dos perros dogos atacaron a Trinidad y le provocaron la muerte. La adolescente de 15 años fue agredida a metros de su casa, en barrio Estación Flores. A casi 10 días del crimen, Sofía -madre de la víctima- difundió una carta en recuerdo a su pequeña.

EL DOLOR DE LA MAMÁ DE TRINIDAD Y LA NECESIDAD DE SEGUIR LUCHANDO

“Te extraño mucho, te necesito y tengo el corazón destrozado”, comenzó manifestando la mujer que planteó la necesidad de seguir luchando por su hija. En este sentido, sumó: “No voy a parar por el resto de mis días en esta vida para que no haya otra Trinidad y que no tenga que pasar más esto ninguna persona”.

La carta fue enviada a La Voz por la familia. En el escrito, Sofía habla de sobre la necesidad de cambiar el enfoque sobre este tipo de sucesos, a fin de crear una unidad judicial para casos de violencia animal preparada para el abordaje “desde lo preventivo y con una respuesta punitiva en tiempo real en lo que se refiere a perros potencialmente peligrosos”.

Trinidad, la joven que murió por un ataque de perros peligrosos en Córdoba. (Gentileza de la familia) Foto: gentileza

En este sentido, sumó: “Necesito que cambien las leyes y que jueces, fiscales, senadores, policías se pongan la mano en el corazón y se pongan en mi lugar. Sólo pido justicia por mi hija porque la han arrebatado y le robaron todos sus sueños. Que paguen y que la ley caiga sobre la persona responsable y que el juez y los fiscales no dejen impune el crimen de mi hija Trinidad”.

LA CARTA DE LA MAMÁ DE TRINIDAD, LA NIÑA ASESINADA POR DOGOS

Carta para que Dios cuide a mi hija Trinidad

Quiero agradecer a todos: familia, amigos, a mi mamá, mis hermanas, mi papá y mis seres queridos.

Quiero decir que te extraño mucho, te necesito y tengo el corazón destrozado y no voy a parar de pedir justicia por vos. Necesito que cambien las leyes y que jueces, fiscales, senadores, policías se pongan la mano en el corazón y se pongan en mi lugar.

Sólo pido justicia por mi hija porque la han arrebatado y le robaron todos sus sueños. Que paguen y que la ley caiga sobre la persona responsable y que el juez y los fiscales no dejen impune el crimen de mi hija Trinidad.

Una persona insensible que no respetó la ley y se burló. Y hoy mi hija Trinidad no está. No voy a parar por el resto de mis días en esta vida para que no haya otra Trinidad y que no tenga que pasar más esto ninguna persona.

La carta que escribió para Trinidad su mamá, Sofía. (Gentileza de la familia) Foto: gentileza

LA FAMILIA DE TRINIDAD SE REUNIRÁ CON EL FISCAL GENERAL

Aunque en un principio se había comunicado que el fiscal General Juan Manuel Delgado recibiría a la mamá de Trinidad esta semana, el encuentro finalmente se trasladó al lunes 24, cuando regresa la actividad plena tras la feria de invierno a Tribunales.

En esa reunión, Delgado escuchará los planteos de la familia sobre el cambio de carátula que solicita para el caso y el pedido de que investiguen los casos de perros peligrosos una unidad judicial especializada.

La madre de Trinidad solicitó ser querellante en la causa contra el dueño de los dogos, José Luis Nieto, y además pidió el cambio de imputación de la figura de homicidio culposo a homicidio simple con dolo eventual por considerar que el dueño de los animales ya tenía una condena y denuncias previas.

José es el dueño de los perros que atacaron a la adolescente Trinidad, en barrio Estación Flores, y le provocaron la muerte. (Captura gentileza El Doce.tv)

Según informaron fuentes judiciales, la causa está muy avanzada y con varias medidas de instrucción adoptadas por el fiscal de feria, Víctor Chiapero, quien el próximo lunes dejará en manos del fiscal natural Distrito 2 Turno 3 Luis Fernando Micheli la continuidad de la investigación. Será Micheli, entonces, quien tenga que resolver la solicitud de que se agrave la calificación legal solicitada por Nayi.