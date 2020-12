Habrá controles, sí; pero si quiere saber dónde no siga leyendo esta nota porque no lo sabemos: es más, la idea es que no se sepa dónde estarán los controles que la Municipalidad de Córdoba instalará en la noche del jueves.

Serán cuatro puestos pero su emplazamiento será sorpresivo, de acuerdo a lo anticipado por las autoridades municipales, que dicen que trabajarán en ellos Defensa Civil, Policía de Tránsito, una grúa y un vehículo del Tribunal de Faltas con promotores de convivencia.

También habrán controles móviles que se desplazarán por la ciudad, patrullando y revisando que no haya fiestas “clandestinas”; según anticiparon desde el municipio a Cadena 3.

Otro de los aspectos que será controlado de manera estricta es la alcoholemia, que será medida en todos los puestos, a la vez que la Policía Caminera hará lo mismo, en rutas de acceso a Córdoba.