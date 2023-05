Myriam Prunotto, enojada tras los rumores de desafiliación de la UCR: “Son bastante machirulos”

Myriam Prunotto, candidata a vicegobernadora de Hacemos Unidos por Córdoba, se mostró indignada ante el pedido de desafiliación que hicieron algunos referentes de la UCR. Además, expresó su opinión sobre Luis Juez y defendió a Martín Llaryora.

El pasado viernes 5 de mayo, Myriam Prunotto confirmó que acompañará a Martín Llaryora en la lista de Hacemos Unidos por Córdoba, que buscará ganar las elecciones para gobernador de Córdoba. Tras la noticia, algunos referentes de la UCR quieren expulsarla del partido y pretenden prohibirle mencionar al recordado dirigente radical, Rubén Américo Martí.

QUÉ DIJO MYRIAM PRUNOTTO SOBRE EL RUMOR DE LA UCR

Ante esto, en diálogo con el periodista Cristian Pérez, la funcionaria dijo: “A mi que me desafilien no me va a hacer más o menos radical, una ficha de afiliación no va a cambiar que soy radical”.

Además, calificó la gestión de Luis Juez como “desastroza” y afirmó que si tenía que elegir “entre dos justicialistas” como candidatos a gobernador, optaba por Martín Llaryora.

En otra entrevista, la candidata volvió a expresarse sobre la idea de algunos políticos de sacarla de la UCR: “Lo que veo que está muy mal es que me persigan a mí, fíjate, si ves las fotos, hombre, hombre, hombre, y la única mujer soy yo, entonces qué, ¿es una cuestión de género?, no entiendo qué le pasa al partido”, dijo en Canal Coop.

“Son bastante machirulos en mi partido, porque si me tienen que pedir la desafiliación a mí, se la tendrían que pedir a todo Juntos por el Cambio porque van en la lista con un peronista, y le tendrían que pedir al intendente de Jesús María la desafiliación porque en su lista también llevó peronistas, esta cuestión Luis Picat la hizo en 2019″, concluyó.

Finalmente, Prunotto afirmó que este tipo de cuestiones la fortalecen y se mostró muy conforme con la decisión que tomó ya que lo hizo por convicción.