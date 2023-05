Polémica en Salsipuedes: Juntos por el Cambio presentó a una candidata que falleció en febrero

El turbulento cierre de listas de Juntos por el Cambio Córdoba también se replicó en Salsipuedes, donde la fórmula presentó como candidata a una vecina ya fallecida. La situación provocó polémica y desagrado entre los vecinos de la localidad.

El sábado por la noche, cuando la lista de candidatos ingresó en la Junta Electoral local, los integrantes del tribunal se toparon con el nombre de Silvia Ramos como aspirante a concejala suplente. Sin embargo, la reconocida militante radical falleció en febrero del 2023.

El lunes siguiente, el juez de Paz Carlos Cingolani se presentó ante el Registro Civil para solicitar el informe correspondiente al DNI de Silvia Ramos, que aparecía en la nómina. A los pocos minutos, confirmó que la vecina, que había sido candidata en elecciones anteriores, estaba fallecida.

MÁS IRREGULARIDADES EN LA PRESENTACIÓN DE LA LISTA

El juez de Paz dijo a La Voz que entre la documentación presentada por Juntos por el Cambio incluía la “aceptación de cargo” con la supuesta firma de la mujer, que se verificó era falsificada, y la fotocopia del DNI ya inexistente.

“No se constituyó un delito electoral porque la irregularidad fue resuelta por la Junta Electoral y la lista no fue proclamada”, dijo Cingolani. No se mete en otros delitos por la falsificación de documentos públicos. Los presuntos responsables de la inclusión de una fallecida en la lista serían el apoderado de la coalición César Calvo, y al candidato a intendente, Miguel Zabala.