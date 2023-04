Schiaretti apuntó contra la propuesta de dolarización de Milei: “Como si fuera así de simple”

El gobernador Juan Schiaretti habló este jueves sobre su proyecto de país, de cara a las elecciones presidenciales 2023. En su discurso, reforzó la necesidad de ser “un país normal” y se opuso a las principales propuestas de Javier Milei: la dolarización y la ausencia del Estado en el mercado.

El mandatario cordobés estuvo en la Junta Nacional Ejecutiva del Partido Demócrata Cristiano, donde sumó el respaldo del partido. Por unanimidad, los demócratas aprobaron una resolución donde lo invitan a ser precandidato a Presidente de la Nación en los comicios primarios del 13 de agosto.

En este marco, Schiaretti planteó la necesidad de un armado antigrieta, para hacer que Argentina sea un “país normal” y fue crítico respecto de los proyectos de dolarización que proponen, por ejemplo, el liberal Javier Milei.

QUÉ DIJO SCHIARETTI SOBRE LA DOLARIZACIÓN

“En Argentina, algunos dicen tenemos que dolarizar, como si fuera así de simple. Esa es una medida ‘milagrera’. Yo me pregunto cuántos dólares hacen falta para que no caiga el poder adquisitivo de la gente. Creo que en la situación actual, serían entre 9.000 y 9.500 pesos el valor del dólar para dolarizar… No hay soluciones milagreras y simplistas”, apuntó Schiaretti.

El gobernador Juan Schiaretti estuvo en la sede del Partido Demócrata Cristiano.

En esa línea, se explayó: “Este país tiene su complejidad y tiene que tener su moneda; no puede renunciar a su moneda. Lo que tenemos que tener es la actitud que tienen los países a los que les ha ido bien, que han progresado y que han conseguido bajar la pobreza. Eso sucedió en nuestros países hermanos Uruguay, Chile, Brasil y Bolivia. Todos tienen en común que tienen equilibrio y responsabilidad fiscal. No es un tema ideológico si no de sentido común”.

Schiaretti también habló sobre el volumen que tiene que tener el Estado y su articulación con el sector privado. “No se puede estar discutiendo si el Estado hace todo o el Estado desaparece. Tiene que haber tanto mercado como sea posible y tanto Estado como sea necesario. No se puede tener esa discusión bizantina”, planteó.