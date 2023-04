Schiaretti y Llaryora lanzaron la alianza electoral Hacemos Juntos por Córdoba

El actual gobernador Juan Schiaretti y su candidato a sucederlo, Martín Llaryora, presentaron en Río Cuarto Hacemos Juntos por Córdoba, el nombre de la nueva coalición electoral y los nuevos aliados con los que buscarán retener El Panal en los comicios del próximo 25 de junio.

“Estamos acá para ratificar nuestro gen federal. Siempre pensamos en armar coaliciones. Ese es un camino que estamos profundizando. Hoy podemos ampliar esta coalición por que Juan Schiaretti le llevó obras a cada rincón de la provincia”, aseguró Llaryora.

Presentan la nueva alianza Hacemos Juntos por Córdoba en Río Cuarto. (Tomy Fragueiro / La Voz) Foto: Tomy Fragueiro

“Nosotros vamos a terminar las obras que se comenzaron y vamos a hacer las obras que faltan. Le vamos a llevar el progreso a cada uno de los pueblos y parajes del interior”, prometió el candidato del oficialismo, hoy intendente de la capital cordobesa.

“El peronismo auténtico que somos nosotros se junta con el radicalismo auténtico. Esta es una coalición de partidos y de dirigentes. Las sociedades que crecen en el mundo moderno son las que se juntan. Estructurar una coalición más grande es fortalecer nuestras herramientas para gobernarmejor”, planteó Llaryora en lo que representó todo un guiño para Myrian Prunotto, intendente de Juárez Celman y que emerge de la UCR para esta alianza.

Presentan la nueva alianza Hacemos Juntos por Córdoba en Río Cuarto. (Tomy Fragueiro / La Voz) Foto: Tomy Fragueiro

“Nosotros reconocimos ese maravilloso instrumento que fue el Paicor, obra de Angeloz. Y también la obra de Rubén América Martí en la Capital”, añadió Llaryora en otra de sus señales al radicalismo.

LA NUEVA ALIANZA SE LANZÓ EN RÍO CUARTO

Llaryora defendió que el lanzamiento de la coalición fuera en Río Cuarto. “No hay ciudades grandes ni chicas. Por eso aquellos que no entienden lo que es ser federal no entienden eso. Cada uno hace lo posible y lo imposible para la comunidad crezca. Este gobierno lo entendió en los hechos, no en los discursos. José Manuel de la Sota dijo vamos a ser federales de una vez por todas. Hace 24 años se cambió un paradigma, que luego lo continuó Juan, trabajando con cada una de las comunidades”, resaltó.

Para completar: “No hay un municipio de Córdoba donde no haya una obra hecha por José Manuel o por Juan”,

Del acto participan los 15 partidos que integran el frente oficialista, además de los nuevos socios, entre ellos un grupo de dirigente del radicalismo denominados Radicales Auténticos, que se referencias en Prunotto, la intendenta en uso de licencia de Estación Juárez Celman. Gustavo Benedetti, de Arroyito, trabaja para Llaryora desde hace largo tiempo.

Presentan la nueva alianza Hacemos Juntos por Córdoba en Río Cuarto. (Tomy Fragueiro / La Voz) Foto: Tomy Fragueiro

“El peronismo y el radicalismo sí pueden estar juntos. Nosotros pudimos hacer la lectura de lo que la gente quería. El Radicalismo Auténtico está acá trabajando con Hacemos Juntos por Córdoba. Nosotros trabajamos para los vecinos de Córdoba, no desde la comodidad de la oposición. La realidad se cambia desde el poder. Y el peronismo nos abrió la puerta para ser parte de este proyecto. Nos une a todos que venimos de una expresión progresista y democrática”, aseguró Prunotto.

LOS NUEVOS SOCIOS DEL PERONISMO

Llaryora logró el apoyo para su candidatura además de los intendentes nucleados en el Comupro, entre ellos del PRO y del vecinalismo. Marcelo Bustos, a cargo del la intendencia de Salsipuedes, es una de las novedades de Hacemos Juntos por Córdoba, aunque el dirigente, en realidad, proviene del vecinalismo y no del macrismo.

Firmaron el Partido Demócrata Cristiano, el Partido Socialista, el Partido Intransigente, el GEN, la Unidad Vecinal, el Vecinalismo Independiente, el Movimiento de Acción Vecinal, el Partido Estamos, el Movimiento Libres del Sur, el Partido Fe, el Frente Federal de Acción Solidaria, el Partido Compromiso Federal, el Partido País. Además suscribieron sectores como el Radicalismo Auténtico, el Comupro e intendentes del vecinalismo, entre otros.