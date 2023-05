Juan Schiaretti en campaña: se muestra “en contra de la grieta”, lejos del kirchnerismo y cuestionando el crecimiento de Milei

La carrera en las elecciones PASO 2023 ya arrancó para el gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti: con el objetivo de acrecentar su imagen a nivel país, el cordobés comenzó su “gira” por los medios de comunicación para dejar en claro cuáles son sus objetivos y lineamientos de campaña: “en contra de la grieta” y lejos del kirchnerismo.

“El kirchnerismo quiso colonizar siempre Córdoba, pero no pudo hacerlo, y tampoco lo hará”, aseguró en diálogo con Cadena 3; y agregó: “Argentina siempre ha sido centralista, hay una mirada del país desde el AMBA. Nuestro espacio intentará expresa la postura de los que trabajan, los que producen, el interior productivo”.

Y luego enumeró los ejes en los cuales se debería trabajar en la Argentina: “Lo primero es recuperar el funcionamiento institucional de la Argentina, basta de perseguir y denostar al que no piensa como uno, como el caso de la Suprema Corte o los medios de comunicación”.

Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner. Foto: Federico Claro

“Luego hay que dedicarse a una estabilización económica en serio, no parches sobre parches que son un rotundo fracaso, el kirchernismo viene fracasando desde que inició este gobierno”, dijo Schiaretti.

Y luego mostró su preocupación por los índices inflacionarios: “Yo voto para que no tengamos un fogonazo inflacionario, por el impacto en la gente, espero que no lo tengamos que deteriorar más la vida de la gente. Pero tampoco veo acciones que tome el Gobierno nacional para que la inflación baje”.

“Hay que atacar en serio el déficit fiscal en la Argentina, desde todos los ángulos, sin que esto signifique un ajuste salvaje”, agregó.

La autocrítica de Juan Schiaretti sobre su gobierno

Al ser consultado respecto de la autocrítica que puede hacer respecto de su gestión, el gobernador mencionó: “Nosotros hemos tenido errores, por supuesto, pero cada vez que lo reconocemos, actuamos en consecuencia, los tratamos de solucionar”.

En un acto en San Francisco, Schiaretti anunció que será candidato a presidente.

“Para señalar los errores está la oposición, nosotros como gobierno estamos obligados a solucionarlos”, dijo y agregó: “Nunca fui arbitrario y si alguna vez lo fui le pido disculpas a la persona que pueda considerarlo así. He cometido errores, seguramente, pero nunca han sido de mala fe. Yo seré una circunstancia en la vida política en Córdoba”.

Además, dijo: “Nunca me la creí, no hice ostentación, soy el mismo muchacho de Talleres Oeste que caminaba por ese barrio cuando era chico”. Y finalizó: “Me arrepiento de haber fumado”.

Qué dijo Schiaretti sobre el combate al narcotráfico

El gobernador y precandidato también se pronunció a favor de la intervención de las fuerzas federales para combatir el avance narco en Argentina. “Tiene que haber control de fronteras, más participación de las fuerzas federales en el combate y un control sobre los fondos que manejan los que participan en las organizaciones narco”, agregó.

Y dijo que otra de las maneras es intervenir en las organizaciones barriales para prevenir que los narcos “se apoderen de esos sectores”.

Paritarias: qué dijo Schiaretti sobre el acuerdo con los empleados públicos

El gobernador se refirió también a las demoras que se generaron en las negociaciones paritarias con los empleados públicos tanto con los docentes como con el sector salud: “Esto es absolutamente lógico, porque tenemos una inflación galopante y eso es lo que ha provocado que tardemos en ponernos de acuerdo. En la situación actual que tenemos con los precios es muy difícil hacer planes a largo plazo”.

La mirada de Juan Schiaretti sobre la candidatura de Javier Milei

El cordobés opinó sobre la postulación de Javier Milei: “Es la expresión del rechazo a la clase política. Si no somos capaces los que pensamos en el trabajo, de armar una coalición política, dejando de lado a los que están dentro de la grieta, tanto en el kirchnerismo como en Juntos por el Cambio, es probable que la figura de Milei siga creciendo”.

El diputado nacional Javier Milei y su campaña de “dolarización”. Foto: Ignacio Blanco

Y sobre la propuesta de este candidato de dolarizar la economía agregó: “Dolarizar es una medida milagrera sin ningún tipo de sustento. El país necesita una moneda estable, independencia del Banco Central y medidas fiscales”.

Schiaretti sobre Martín Llaryora

Sobre el candidato a gobernador que aspira a sucederlo en el cargo por la coalición Hacemos Unidos por Córdoba, Martín Llaryora, Schiaretti mostró su respaldo y contó las razones: “Creo que es la persona que ha mostrado juventud y experiencia en calidad de gestión. Da certeza y seriedad, es capaz de mantener todo lo bueno y mejorar lo que haya que hacer”.