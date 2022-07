Como suele ocurrir, astilla del mismo palo. Talleres era mejor que San Lorenzo y a los 10 minutos lo tradujo en la red en un cabezazo de Matías Catalán, que venció a Sebastián Torrico para el 1 a 0 en el Bajo Flores. No lo gritó por su pasado Azulgrana.

“El empate fue justo porque ellos buscaron durante todo el partido y se encontraron con un golazo del Perrito”, opinó el marcador central, que volvió a hacer dupla en la zaga con Lucas Suárez porque se prolongó la ausencia de Rafael Pérez, ahora por lesión.

“San Lorenzo es el club que me crió en inferiores me formó, por eso no festejé el gol. No es el mejor resultados para nosotros pero jugamos con 10 todo el segundo tiempo y estuvimos cerca de llevarnos los tres puntos a Córdoba”, añadió Catalán sobre el 1 a 1 final, por el agónico empate de Nahuel Barrios.