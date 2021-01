El clásico programa de “Por el Mundo”, conducido por Alejandro “Marley” Wiebe y Lizy Tagliani, llegó a Córdoba para mostrar los paisajes de la provincia. Este jueves 21 de enero arribaron para empezar a recorrer los diferentes puntos serranos y también, la capital cordobesa.

En diálogo con Telefe Córdoba, Marley y Lizy comentaron cuáles son sus expectativas e hicieron comentarios de los lugares que conocerán.

Vamos a ir a La Cumbrecita, Jesús María, Viila General Belgrano, Carlos Paz. Tratremos de estar un ratito en cada lado para mostrar este Domingo lo que podamos de la provincia, que es hermosa”, comentó Marley

Tan particular como es ella, Lizy agregó entre carcajadas: “Vamos a estar por muchos lugares. No se bien qué arregló la producción. Lo único que se es que me voy a tirar desde un paracaídas”

Finalmente, Marley se refirió a la tonada que tanto nos define a los Cordobeses y dijo: “La tonada cordobesa es perfecta. Es genial. Nos vamos a divertir muchísimo. Nos están tratando muy bien”.

Además pasarán según comentó “Freddy” Salas de chori “El Dante” a Cadena 3 que los conductores harán un parada especial en el clásico carro gastronómico ubicado en el Parque Sarmiento. Salas reveló, además, que el propio Marley fue quien pidió probar el choripán que ya es un clásico en la gastronomía cordobesa.