Mario Negri: “El kirchnerismo se afirmó con 120 mil millones de dólares de subsidios”

El presidente del interbloque de Juntos por el Cambio (JxC) en la Cámara de Diputados, Mario Negri, evidenció la falta de diálogo y de objetivos a largo plazo por parte del Gobierno Nacional. También criticó el accionar del Gobierno de Córdoba frente a los delicados hechos registrados en el último tiempo.

En diálogo con Cadena 3, el representante del radicalismo se refirió a la abstracción de la administración de Alberto Fernández, Cristina Kirchner y Sergio Massa. “Lo peor que le puede pasar al Gobierno es la desconfianza, incertidumbre y alejarse de la realidad. Tienen que tener un plan antiinflacionario”, indicó.

En este sentido, lamentó que no hay un plan ni programa sólido para el mediano plazo. Por otra parte, en medio de la arremetida contra el oficialismo, Negri consideró que “en 12 años, el kirchnerismo se afirmó con 120 mil millones de dólares de subsidios”.

Los dichos para Schiaretti

El legislador nacional habló también sobre lo que ocurre en el ámbito político de la provincia y la permanencia del bloque Hacemos por Córdoba en el poder. “El gobernador Schiaretti está haciendo su juego. Depende de nosotros como oposición qué va a pasar”, señaló.

Negri aprovechó la oportunidad para expresar su parecer sobre el accionar de Schiaretti y compañía frente a los últimos hechos graves ocurridos en Córdoba. “¿Cómo puede ser que en Córdoba nos acostumbremos frente a lo de Blas, al chico de La Falda, a la cúpula de la Policía o lo del Neonatal? Yo no digo que el Gobierno provincial mate chicos, pero ¿no le hablás a tu pueblo que lo gobernás para explicarle?”, enfatizó.

“Lo peor es el silencio. Eso no es respeto institucional. Córdoba no es eso. ¿Quién dijo que los gobernantes tienen derecho a no hablar nunca? Tienen la obligación de hacerlo”, sentenció.